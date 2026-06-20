Histórica tarde en 'Pasapalabra': así ha sido el estreno de la nueva prueba final para sustituir al Rosco

'Pasapalabra' ya ha iniciado su nueva era en Antena 3. Tras semanas de máxima incertidumbre después de que el Tribunal Supremo obligara al programa a despedirse de 'El Rosco' —su prueba estrella durante 26 años—, el formato producido por ITV Studios para Atresmedia ha desvelado por fin su secreto mejor guardado. Este viernes 19 de junio, los espectadores han asistido al nacimiento de 'AlaZ', el nuevo y definitivo clímax que sustituye a la mítica prueba circular.

Se trata de la adaptación del formato suizo 'DallAZeta' (emitido en la cadena RSI). Aunque se mantiene el espíritu de resolver definiciones de la A a la Z, la mecánica cambia por completo e introduce un factor estratégico clave: los concursantes ahora pueden "comprar" pistas.

La nueva dinámica de 'Pasapalabra' no ha dejado indiferente a nadie. Estas son las claves del juego que ya ha estrenado Roberto Leal:

Adiós al círculo, hola al panel: En pantalla ya no hay una rosca de letras. Ahora aparece una tira lineal y un panel que muestra la inicial y los huecos de las letras que tiene la palabra exacta (al más puro estilo de 'El ahorcado').

Cara y cruz del abecedario: El concursante con más segundos acumulados elige cómo jugar. Un participante realiza la prueba en orden cronológico (de la A a la Z) y el otro lo hace en orden inverso (de la Z a la A).

La nueva palabra mágica: Además de responder o decir el clásico "pasapalabra", los concursantes pueden pronunciar el comando "letra". Al hacerlo, el programa les desvela una letra de la palabra a cambio de restarles 5 segundos de su marcador.

Más tiempo de base: Para compensar este intercambio de tiempo por pistas, el programa otorga ahora 110 segundos iniciales (en lugar de los 85 de antes), a los que se suman los segundos ganados en el resto de la tarde.

A nivel visual, el cambio es radical. David Trigo y Javier Alonso estrenaron la prueba ubicados en una especie de cabinas rectangulares con los colores de sus equipos, permitiendo una realización mucho más variada y dinámica.

La revolución no solo ha afectado al juego final. Para cumplir escrupulosamente con la Justicia, Atresmedia ha extirpado cualquier elemento circular del plató.

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Los famosos Lluvia Rojo, Luis Larrodera, Unax Ugalde y Soraya Arnelas tuvieron el honor de estrenar la nueva identidad visual: se han cambiado las etiquetas de los nombres de los invitados, los pulsadores de la prueba musical y la mítica cabecera del programa. La música se mantiene, pero los gráficos ahora giran en torno a la línea recta. Se abre una nueva época en el concurso más visto de la televisión, donde la estrategia y la "compra" de letras decidirán el destino del bote.