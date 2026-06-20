Audiencias 19/06/2026
Audiencias TV, ayer viernes | Pasapalabra' arrasa con el estreno de 'AlaZ' como sustituta de 'El Rosco' y 'Tu cara me suena' sube pese al Mundial
El concurso presentado por Roberto Leal logra mantener su audiencia, todavía sin su hasta ahora prueba estrella en Telecinco.
El estreno de 'AlaZ', la nueva prueba estrella de 'Pasapalabra' este viernes 19 de junio, se saldó con unos excelentes datos de audiencia. Antena 3 supo convertir en un evento la despedida de ‘El Rosco', que saltará en otoño a Telecinco, y generar expectación de cara a desvelar el nuevo final del concurso presentado por Roberto Leal. En este sentido, el espacio logró contar con la atención de 1.597.000 espectadores y un 21.9% de cuota de pantalla, lo que supone un crecimiento de 3,5 puntos respecto al jueves y 3,8, si comparamos con lo registrado el viernes anterior. Se trata de su mejor resultado desde febrero.
El nuevo tramo final de 'Pasapalabra' mantivo la esencia de 'El Rosco' y también su comportamiento en audiencias, logrando dispararse en sus minutos finales con el final de 'AlaZ', cuando llegó hasta un 26,1% de share, con un pico del 28.3% a las 21:03 horas de la noche.
En lo que respecta al horario nocturno, 'Tu cara me suena' volvió a colocarse como lo más visto de manera destacada. En su décima gala, el talent show presentado por Manel Fuentes anotó 1.304.000 espectadores y un 19.5% de cuota de pantalla, lo que supone una subida de cuatro décimas si comparamos con lo obtenido hace 7 días. Cabe destacar que el concurso de Antena 3 compitió con el Mundial de fútbol durante sus primeros minutos. La competición deportiva registró el viernes en prime time un 1.939.000 seguidores y un 20,9% de share con el partido entre Estados Unidos y Australia, emitido entre las 21:00 y las 23:00 horas. Por su parte, 'De viernes' mantuvo sus datos habituales, con un 9,7% de share.
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