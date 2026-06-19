‘Valle salvaje’, avance del capítulo de hoy viernes 19 de junio: Manuela busca al responsable de su caída

‘Valle salvaje’ emite este viernes 19 de junio un nuevo capítulo en La 1, que también podrá verse en RTVE Play y Netflix. La entrega continuará las consecuencias del misterioso accidente sufrido por Manuela en la Casa Grande.

La joven permanecerá en reposo en palacio después de caer por las escaleras, todavía sin saber quién provocó el empujón. Aunque su estado obliga a extremar los cuidados, la gran incógnita será descubrir quién quiso hacerle daño y con qué intención.

Mientras tanto, José Luis empezará a desconfiar del obispo. Su comportamiento frío y autoritario despertará sus sospechas, especialmente porque parece esconder algo que todavía no ha salido a la luz.

Sin embargo, la actitud del religioso no será exactamente lo que parece. El capítulo abrirá así un nuevo frente de intriga alrededor de sus verdaderas intenciones y de la relación que mantiene con José Luis.

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La entrega 436 combinará el misterio en torno a la caída de Manuela con las dudas sobre el obispo, dejando dos tramas abiertas que pueden alterar el equilibrio de la Casa Grande.