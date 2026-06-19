‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy viernes 19 de junio: Beatriz se hace pasar por la madre de Juanito

‘Sueños de libertad’ emite este viernes 19 de junio, a las 15:45h, un nuevo capítulo en Antena 3, que también estará disponible en atresplayer y Disney+. La entrega cerrará la semana con Beatriz dando un paso inquietante en su obsesión por Gabriel y Juanito.

Después de que Begoña le pregunte directamente por su relación con Gabriel, la niñera intentará mantener las apariencias. Sin embargo, poco después permitirá que una desconocida crea que ella es la madre de Juanito cuando la ve con el niño en el parque. El gesto confirma que Beatriz empieza a imaginar una vida familiar que no le pertenece.

En la fábrica, Paula comenzará a trabajar como operaria gracias a la decisión de Tasio. Claudia preguntará a Marta por la nueva incorporación y la De La Reina terminará enfrentándose a su hermano por haber actuado sin consultar con nadie. Marta le exigirá que despida a la joven, mientras Tasio defenderá que solo intentaba reparar el daño que le causó.

La situación de Nieves dará un giro importante. Luz acudirá a la prisión para comunicarle a ella y a Pablo que los resultados de la autopsia se han adelantado y que no existen pruebas de la eutanasia. Esa falta de indicios permitirá que Nieves quede en libertad, justo cuando don Agustín intenta consolar a Mabel y Miguel y termina siendo expulsado de la casa por el médico.

Brossard regresará a Madrid para supervisar el traslado de la producción a Tánger y cerrar la venta de las instalaciones a Floral. A su llegada, reprochará a Cloe que se haya acercado a los De La Reina. Damián, por su parte, tratará de dejar claro a Tasio quién tiene la última palabra sobre La Industrial y después presentará al empresario francés una nueva oferta para recuperar la fábrica.

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