Así es el refugio de Roberto Leal lejos de ‘Pasapalabra’: un municipio sevillano con castillo, molinos y una calle con su nombre

Roberto Leal vive buena parte de su rutina profesional lejos de Andalucía, pero existe un lugar al que sigue unido desde mucho antes de convertirse en uno de los presentadores más reconocibles de la televisión. Se trata de Alcalá de Guadaíra, el municipio sevillano en el que nació y pasó su infancia. Más que una segunda residencia conocida, la localidad funciona como su refugio emocional y como el escenario al que regresa para reencontrarse con su familia y sus primeros recuerdos.

El conductor de ‘Pasapalabra’ mostró ese vínculo en ‘El camino a casa’, donde recorrió junto a Albert Espinosa varios espacios de su niñez. Durante el programa volvió al colegio en el que estudió, recordó a sus profesores y amigos y recuperó episodios que llevaba décadas sin revivir. El propio Leal se emocionó al pisar el patio del centro, al que aseguró que no había regresado en unos treinta años.

Alcalá de Guadaíra también ha reconocido públicamente la trayectoria de uno de sus vecinos más conocidos. Desde 2019, el presentador cuenta con una calle situada junto al Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra. El homenaje fue aprobado por consenso municipal y el rótulo fue descubierto en un acto al que acudió el propio periodista. Años después, la placa incorporó también el apellido Guillén como homenaje a su madre, Mercedes.

El municipio ofrece además varios de los paisajes que explican esa conexión personal. Entre sus principales atractivos se encuentran el castillo, la ribera del río Guadaíra y una ruta que permite conocer antiguos molinos harineros como los de Oromana, San Juan, Benarosa o La Tapada. La tradición ligada al pan y a la molienda ocupa igualmente un lugar importante dentro de la identidad y la oferta turística de la localidad.

Noticias relacionadas

Aunque su carrera lo ha llevado a trabajar en distintos puntos de España, Leal continúa defendiendo su procedencia, sus costumbres y su acento. Esa relación con Alcalá de Guadaíra no se limita a la nostalgia: el municipio sigue formando parte de su identidad pública y personal. Por eso, lejos de los focos y de la presión diaria de ‘Pasapalabra’, sus calles representan para él una forma de volver al lugar donde comenzó todo.