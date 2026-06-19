Audiencias TV ayer | El Mundial pierde interés y baja del 20% mientras 'El Rosco' de 'Pasapalabra' se despide con picos superiores al 25%

El partido entre Suiza y Bosnia-Herzegovina se convirtió en la oferta más vista de la jornada. El encuentro emitido por La 1 lideró con un 19,1% de cuota de pantalla y reunió a 2.098.000 espectadores, aunque perdiendo cierto interés respecto a otros partidos que han logrado superar barreras de share más altas.

El arrastre del fútbol impulsó a 'El perro andaluz', que en su segunda semana experimentó una subida hasta alcanzar un 15,6% de share y 1.335.000 espectadores, convirtiéndose en una de las grandes triunfadoras de la noche.

En Telecinco, el estreno de 'Ella, maldita alma' arrancó con un 9,2% de cuota de pantalla y 669.000 espectadores. La nueva ficción protagonizada por Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova quedó por debajo del doble dígito en su debut.

Cuatro volvió a firmar una gran noche gracias a 'Horizonte'. El programa de Iker Jiménez y Carmen Porter alcanzó un 11,2% de share y 843.000 espectadores, convirtiéndose en la cadena comercial más vista de su franja.

Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' reunió a 1.340.000 espectadores y un 11,6% de cuota de pantalla con la visita de Niña Pastori. La tarde también dejó un gran dato para Antena 3. 'Pasapalabra' lideró con un 18,4% de share y 1.473.000 espectadores en la víspera del estreno de su nueva prueba final, superando incluso el 25% de cuota en sus últimos minutos de emisión, despidiéndose para siempre de 'El Rosco'.

PRIME TIME

La 1

Fútbol. Copa Mundial “Suiza – Bosnia y Herzegovina”: 2.098.000 (19,1%)

El perro andaluz: 1.335.000 (15,6%)

Antena 3

El hormiguero: 1.340.000 (11,6%)

El peliculón “La familia perfecta (2021)”: 574.000 (9,3%)

Telecinco

First dates: 765.000 (6,7%)

Ella, maldita alma: 669.000 (9,2%)

Cuatro

First dates: 335.000 (3,3%)

Horizonte. Avance: 1.000.000 (8,7%)

Horizonte: 843.000 (11,2%)

laSexta

El intermedio: 688.000 (6%)

Servicio secreto x Chicote: 280.000 (3,5%)

La 2

Trivial pursuit: 454.000 (4,4%)

Cifras y letras: 618.000 (5,3%)

Órbita laika: 295.000 (2,7%)

En portada: 161.000 (2%)

LATE NIGHT

La 1

El perro andaluz: 323.000 (8,8%)

Estudio Estadio: 92.000 (5,1%)

Antena 3

Cine “La gran familia española”: 183.000 (8,5%)

Telecinco

El rey del mando: 202.000 (6,2%)

Cuatro

Callejeros: 215.000 (7,4%)

En el punto de mira: 130.000 (7,4%)

laSexta

Servicio secreto x Chicote: 131.000 (3,9%)

Pesadilla en la cocina: 64.000 (3,6%)

La 2

El cine de La 2 “Pelic: Alma viva”: 54.000 (1,2%)

Conciertos Radio 3: 11.000 (0,4%)

Las recetas de Julie: 16.000 (0,9%)

TARDE

La 1

Teledeporte. Directo al mundial: 1.171.000 (12,5%)

Directo al grano: 933.000 (11,2%)

Valle Salvaje: 834.000 (11,3%)

La promesa: 919.000 (12,6%)

Malas lenguas: 774.000 (10,5%)

Fifa World Cup 2026: 1.951.000 (18,3%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.218.000 (14%)

Y ahora, Sonsoles: 640.000 (8,6%)

Pasapalabra: 1.473.000 (18,4%)

Telecinco

El tiempo justo: 613.000 (7,5%)

El diario de Jorge: 578.000 (7,9%)

¡Allá tú!: 694.000 (8,9%)

laSexta

Zapeando: 520.000 (6,1%)

Más vale tarde: 413.000 (5,6%)

laSexta clave: 414.000 (4,4%)

Cuatro

Todo es mentira: 596.000 (7,3%)

Lo sabe, no lo sabe: 393.000 (5,4%)

La 2

Saber y ganar: 615.000 (6,7%)

Grandes documentales: 288.000 (3,6%)

Malas lenguas: 602.000 (8,2%)

Sukha: 159.000 (2,2%)

Jeopardy: 180.000 (2,2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 306.000 (16,7%)

Mañaneros 360: 485.000 (15,3%)

Mañaneros 360: 893.000 (10,8%)

Antena 3

Espejo público: 307.000 (12,2%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 898.000 (17,7%)

La ruleta de la suerte: 1.522.000 (20,1%)

Telecinco

La mirada crítica: 144.000 (8,8%)

El programa de AR: 276.000 (12,4%)

Vamos a ver: 328.000 (9,4%)

El precio justo: 642.000 (9,3%)

laSexta

Aruser@s: 253.000 (12,3%)

Al rojo vivo: 278.000 (7,2%)

Cuatro

¡Toma salami!: 11.000 (0,9%)

Alerta cobra: 18.000 (1,1%)

Alerta cobra: 25.000 (1,4%)

Alerta cobra: 39.000 (1,9%)

En boca de todos: 280.000 (8,8%)

La 2

Un años en la selva: 22.000 (1,3%)

Islas: 24.000 (1,4%)

Aquí hay trabajo: 34.000 (1,7%)

La aventura del saber: 39.000 (1,8%)

Las recetas de Julie: 56.000 (2,3%)

El western de La 2 “Barro en los ojos”: 84.000 (2,4%)

El cazador: 96.000 (1,5%)

El cazador: 238.000 (2,6%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.099.000 (22,5%)

Telediario 1: 1.183.000 (12,8%)

Noticias Cuatro 1: 654.000 (8,9%)

Informativos Telecinco 15h: 805.000 (8,6%)

laSexta Noticias 14h: 715.000 (8,4%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.992.000 (19,9%)

Informativos Telecinco 21h: 682.000 (7%)

laSexta Noticias 20h: 488.000 (6,4%)

Noticias Cuatro 2: 393.000 (5,1%)

Matinal

Telediario matinal: 149.000 (20,1%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 216.000 (13,4%)

El Matinal (Telecinco): 92.000 (8,3%)

RANKING

Diario: La 1 (13,8%), Antena 3 (13%), Telecinco (8%), Cuatro (6,9%), laSexta (5,8%), La 2 (3,9%).

Noticias relacionadas

Mensual: La 1 (13,7%), Antena 3 (12,7%), Telecinco (8,8%), Cuatro (6,5%), laSexta (5,6%), La 2 (3,5%).