Jueves 18 de mayo
Audiencias TV ayer | El Mundial pierde interés y baja del 20% mientras 'El Rosco' de 'Pasapalabra' se despide con picos superiores al 25%
'El perro andaluz' crece tras el Suiza-Bosnia mientras 'Ella, maldita alma' debuta por debajo del doble dígito en Telecinco.
El partido entre Suiza y Bosnia-Herzegovina se convirtió en la oferta más vista de la jornada. El encuentro emitido por La 1 lideró con un 19,1% de cuota de pantalla y reunió a 2.098.000 espectadores, aunque perdiendo cierto interés respecto a otros partidos que han logrado superar barreras de share más altas.
El arrastre del fútbol impulsó a 'El perro andaluz', que en su segunda semana experimentó una subida hasta alcanzar un 15,6% de share y 1.335.000 espectadores, convirtiéndose en una de las grandes triunfadoras de la noche.
En Telecinco, el estreno de 'Ella, maldita alma' arrancó con un 9,2% de cuota de pantalla y 669.000 espectadores. La nueva ficción protagonizada por Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova quedó por debajo del doble dígito en su debut.
Cuatro volvió a firmar una gran noche gracias a 'Horizonte'. El programa de Iker Jiménez y Carmen Porter alcanzó un 11,2% de share y 843.000 espectadores, convirtiéndose en la cadena comercial más vista de su franja.
Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' reunió a 1.340.000 espectadores y un 11,6% de cuota de pantalla con la visita de Niña Pastori. La tarde también dejó un gran dato para Antena 3. 'Pasapalabra' lideró con un 18,4% de share y 1.473.000 espectadores en la víspera del estreno de su nueva prueba final, superando incluso el 25% de cuota en sus últimos minutos de emisión, despidiéndose para siempre de 'El Rosco'.
PRIME TIME
La 1
Fútbol. Copa Mundial “Suiza – Bosnia y Herzegovina”: 2.098.000 (19,1%)
El perro andaluz: 1.335.000 (15,6%)
Antena 3
El hormiguero: 1.340.000 (11,6%)
El peliculón “La familia perfecta (2021)”: 574.000 (9,3%)
Telecinco
First dates: 765.000 (6,7%)
Ella, maldita alma: 669.000 (9,2%)
Cuatro
First dates: 335.000 (3,3%)
Horizonte. Avance: 1.000.000 (8,7%)
Horizonte: 843.000 (11,2%)
laSexta
El intermedio: 688.000 (6%)
Servicio secreto x Chicote: 280.000 (3,5%)
La 2
Trivial pursuit: 454.000 (4,4%)
Cifras y letras: 618.000 (5,3%)
Órbita laika: 295.000 (2,7%)
En portada: 161.000 (2%)
LATE NIGHT
La 1
El perro andaluz: 323.000 (8,8%)
Estudio Estadio: 92.000 (5,1%)
Antena 3
Cine “La gran familia española”: 183.000 (8,5%)
Telecinco
El rey del mando: 202.000 (6,2%)
Cuatro
Callejeros: 215.000 (7,4%)
En el punto de mira: 130.000 (7,4%)
laSexta
Servicio secreto x Chicote: 131.000 (3,9%)
Pesadilla en la cocina: 64.000 (3,6%)
La 2
El cine de La 2 “Pelic: Alma viva”: 54.000 (1,2%)
Conciertos Radio 3: 11.000 (0,4%)
Las recetas de Julie: 16.000 (0,9%)
TARDE
La 1
Teledeporte. Directo al mundial: 1.171.000 (12,5%)
Directo al grano: 933.000 (11,2%)
Valle Salvaje: 834.000 (11,3%)
La promesa: 919.000 (12,6%)
Malas lenguas: 774.000 (10,5%)
Fifa World Cup 2026: 1.951.000 (18,3%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.218.000 (14%)
Y ahora, Sonsoles: 640.000 (8,6%)
Pasapalabra: 1.473.000 (18,4%)
Telecinco
El tiempo justo: 613.000 (7,5%)
El diario de Jorge: 578.000 (7,9%)
¡Allá tú!: 694.000 (8,9%)
laSexta
Zapeando: 520.000 (6,1%)
Más vale tarde: 413.000 (5,6%)
laSexta clave: 414.000 (4,4%)
Cuatro
Todo es mentira: 596.000 (7,3%)
Lo sabe, no lo sabe: 393.000 (5,4%)
La 2
Saber y ganar: 615.000 (6,7%)
Grandes documentales: 288.000 (3,6%)
Malas lenguas: 602.000 (8,2%)
Sukha: 159.000 (2,2%)
Jeopardy: 180.000 (2,2%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 306.000 (16,7%)
Mañaneros 360: 485.000 (15,3%)
Mañaneros 360: 893.000 (10,8%)
Antena 3
Espejo público: 307.000 (12,2%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 898.000 (17,7%)
La ruleta de la suerte: 1.522.000 (20,1%)
Telecinco
La mirada crítica: 144.000 (8,8%)
El programa de AR: 276.000 (12,4%)
Vamos a ver: 328.000 (9,4%)
El precio justo: 642.000 (9,3%)
laSexta
Aruser@s: 253.000 (12,3%)
Al rojo vivo: 278.000 (7,2%)
Cuatro
¡Toma salami!: 11.000 (0,9%)
Alerta cobra: 18.000 (1,1%)
Alerta cobra: 25.000 (1,4%)
Alerta cobra: 39.000 (1,9%)
En boca de todos: 280.000 (8,8%)
La 2
Un años en la selva: 22.000 (1,3%)
Islas: 24.000 (1,4%)
Aquí hay trabajo: 34.000 (1,7%)
La aventura del saber: 39.000 (1,8%)
Las recetas de Julie: 56.000 (2,3%)
El western de La 2 “Barro en los ojos”: 84.000 (2,4%)
El cazador: 96.000 (1,5%)
El cazador: 238.000 (2,6%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.099.000 (22,5%)
Telediario 1: 1.183.000 (12,8%)
Noticias Cuatro 1: 654.000 (8,9%)
Informativos Telecinco 15h: 805.000 (8,6%)
laSexta Noticias 14h: 715.000 (8,4%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.992.000 (19,9%)
Informativos Telecinco 21h: 682.000 (7%)
laSexta Noticias 20h: 488.000 (6,4%)
Noticias Cuatro 2: 393.000 (5,1%)
Matinal
Telediario matinal: 149.000 (20,1%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 216.000 (13,4%)
El Matinal (Telecinco): 92.000 (8,3%)
RANKING
Diario: La 1 (13,8%), Antena 3 (13%), Telecinco (8%), Cuatro (6,9%), laSexta (5,8%), La 2 (3,9%).
Mensual: La 1 (13,7%), Antena 3 (12,7%), Telecinco (8,8%), Cuatro (6,5%), laSexta (5,6%), La 2 (3,5%).
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