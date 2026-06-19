Kany García firma un lleno absoluto en Barcelona y da el gran salto con su gira ‘Puerta Abierta’

Kany García confirmó en Barcelona el crecimiento que ha experimentado su carrera en España. La cantante puertorriqueña agotó las entradas de su concierto del jueves 18 de junio, segunda parada nacional de la gira con la que presenta su nuevo álbum, ‘Puerta Abierta’, después de actuar un día antes en Sevilla.

El espectáculo se extendió durante cerca de dos horas e incluyó casi una treintena de canciones. García alternó algunos de sus temas más conocidos, como ‘Confieso’, ‘La siguiente’ y ‘Para siempre’, con composiciones recientes de sus discos ‘García’ y ‘Puerta Abierta’. Entre ellas sonaron ‘La mala era yo’, ‘Lamento’, ‘La niña que fui’ y ‘La culpa’, su colaboración con Rawayana.

La intérprete mostró distintos registros durante la actuación, acompañada por su banda, al piano y también a capela. El repertorio reservó además un bloque para el regional mexicano, con canciones como ‘Fuera de servicio’ y una nueva interpretación de ‘Confieso’. La propuesta permitió recorrer una trayectoria que se acerca ya a los veinte años.

La gira supone el regreso de Kany García a los escenarios españoles después de la presentación de ‘García’, trabajo por el que volvió a estar nominada a los Latin Grammy. En aquel proyecto colaboró con varios artistas vinculados al pop español, entre ellos Vanesa Martín y Dani Martín.

Noticias relacionadas

Tras sus conciertos en Sevilla y Barcelona, la artista actuará el 26 de junio en Gran Canaria y el 27 en Tenerife. La gira continuará el 3 de julio en Valencia y terminará su recorrido por España el 5 de julio en el Movistar Arena de Madrid.