Invitados ‘¡De viernes!’ hoy: la ganadora de ‘Supervivientes’, una excolaboradora de ‘Sálvame’ y el matrimonio más mediático del momento

Raquel Bollo será una de las grandes protagonistas de la próxima entrega de ‘¡De viernes!’. Tras publicar sus memorias, la colaboradora repasará en el plató algunos de los episodios más duros de su vida, incluidos momentos que hasta ahora había mantenido en privado y en los que llegó a sentir que no podía continuar. La invitada también recordará su relación con Chiquetete, su amistad con Isabel Pantoja y los conflictos que atravesó durante sus años como rostro habitual de la televisión.

Maica Benedicto regresará al programa después de ganar ‘Supervivientes’. La concursante estará acompañada por Claudia Chacón, una de sus principales aliadas durante el reality, para responder a las críticas de sus compañeros y explicar por qué no fueron invitadas a la fiesta organizada por Alba Paul y Dulceida. Gerard Arias se sumará a la conversación para aclarar cómo se encuentra actualmente su relación de amistad con Maica.

Víctor Janeiro y Beatriz Trapote hablarán por primera vez en el plató sobre el diagnóstico de trastorno del espectro autista de uno de sus hijos. El matrimonio explicará cómo ha afrontado la noticia y de qué manera este proceso ha reforzado su unión. Además, ‘¡De viernes!’ conectará en directo con la celebración del primer cumpleaños de Cairo, el hijo de Isa Pantoja y Asraf Beno.

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Makoke y Gonzalo comentarán nuevas imágenes de su boda y responderán a las críticas recibidas tras el enlace, y la entrega se completará con la visita de Cristina Piaget, que relatará los problemas de ansiedad sufridos durante los últimos meses y su experiencia con una terapia asistida con caballos.