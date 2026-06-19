Rocío Flores sorprende al apoyar a su madre con el documental de Movistar Plus+ sobre Rocío Jurado

Rocío Flores ha realizado un gesto público que no ha pasado desapercibido. La hija de Rocío Carrasco ha marcado con un ‘me gusta’ una publicación dedicada a ‘La más grande’, la nueva docuserie de Movistar Plus+ sobre la vida y la trayectoria de Rocío Jurado. Una reacción breve, pero significativa por el distanciamiento que mantiene con su madre desde hace años.

El apoyo resulta todavía más llamativo porque Rocío Carrasco figura como productora ejecutiva del proyecto y ha participado de forma activa en su desarrollo. Además de aportar fotografías, vídeos, grabaciones y una autobiografía inédita de la cantante, la hija de Rocío Jurado ha trabajado junto al equipo para reconstruir la historia personal y artística de ‘La más grande’. La serie, dirigida por Alexis Morante, se estrenará el 25 de junio y estará formada por cuatro capítulos.

Con este movimiento, Rocío Flores se desmarca de la posición expresada por otros miembros de la familia. Amador Mohedano ha cuestionado públicamente el documental y ha defendido que nadie conoce como él la carrera artística de su hermana. Gloria Camila también ha mostrado sus reservas alrededor de los proyectos impulsados por Rocío Carrasco sobre el legado de su madre.

Noticias relacionadas

Por otro lado, Rocío Carrasco también está detrás del biopic sobre sus padres que actualmente se rueda en Chipiona. La ficción de RTVE reconstruirá la historia de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, con Carmen Raigón en el papel de la cantante y Martiño Rivas como el boxeador, tal y como desveló YOTELE en exclusiva. El rodaje ya ha comenzado en la localidad gaditana, donde se han recreado algunas de las escenas más conocidas de la artista.