David Aleman presenta 'El crimen de Maje' en formato novela: "Es imposible comprender que alguien mate por puro egoísmo"

Tras años relatando algunos de los sucesos más impactantes de la actualidad en televisión, David Aleman se adentra ahora en uno de los crímenes más mediáticos de los últimos años con la publicación de 'El crimen de Maje'. El presentador reconstruye en forma de novela el asesinato de Antonio Navarro, abordando tanto la compleja personalidad de María Jesús Moreno Cantó, conocida como Maje, como la de Salvador Rodrigo, el amante que ejecutó el crimen. Una historia que combina investigación policial, manipulación emocional y uno de los casos de crónica negra que más han marcado al periodista.

YOTELE: Llevas muchos años contando sucesos en televisión. ¿Por qué ahora abordar el caso de Maje en una novela?

DAVID ALEMAN: Esta es la segunda novela que hago. Ya tuve una primera incursión con una novela totalmente ficcionada que también contaba un crimen. Esta vez surgió la posibilidad de hacer un crimen real y, además, uno de los más mediáticos que ha habido en nuestro país.

Es uno de los casos que más me ha impactado porque creo que tiene todos los ingredientes para hacer una novela o un thriller. A cualquiera que le guste la novela negra le va a encantar esta historia. Tiene los ingredientes de una persona como Maje, que es una manipuladora, una embustera y una mujer ambiciosa que, a través del sexo, es capaz de manejar a los hombres. Mantiene muchas relaciones y acaba engatusando a uno de sus amantes para que asesine a su marido, con el que se acababa de casar apenas once meses antes.

Y luego está la investigación policial, que me parece muy interesante. Ya no solo por la personalidad de los dos asesinos, tanto la de Maje como la de Salva, sino por la perseverancia de la inspectora que acaba consiguiendo que Salva confiese el crimen y termine implicando también a Maje, algo mucho más complicado porque ella no participa materialmente en el asesinato, sino que es la inductora.

YOTELE: ¿Qué es lo que te hizo plantearte escribir esta historia?

DAVID ALEMAN: Sobre todo ella. La figura de Maje. Me llamó mucho la atención que cuando la detienen llega a existir una especie de orden dentro del centro penitenciario para advertir a los funcionarios. Les dicen: "Ojo, que nadie caiga en las redes de esta mujer".

Cuando llega a prisión, todo el mundo la conoce porque el crimen es muy mediático y porque saben que tenía muchos amantes. Además, es una mujer joven y atractiva. Cuando entra en la cárcel, hace honor a esa fama y acaba manteniendo relaciones con varios presos. Incluso a los funcionarios se les advierte de que tengan cuidado con ella.

La personalidad de esta mujer me embaucó. Hay una persona de esas características capaz de manejar a todo su entorno, de mentir constantemente. Yo digo en el libro que dirigía un circo de varias pistas y lo hacía magistralmente, porque nadie sabía que estaba simultaneando relaciones. Todos los amantes se creían los únicos y pensaban que ella estaba enamorada de ellos. Realmente yo creo que no estaba enamorada de nadie. Estaba enamorada de sí misma y del libertinaje que estaba viviendo.

YOTELE: ¿Has podido hablar con alguno de los protagonistas del caso?

DAVID ALEMAN: Lo intenté. Les mandé sendas cartas a los dos a prisión, tanto a Maje como a Salva, pero no contestaron.

YOTELE: ¿Y con alguien del entorno de Antonio Navarro?

DAVID ALEMAN: He querido centrarme en contar la historia, en el sumario y en la investigación policial. También en la personalidad de ambos. Son las tres patas sobre las que construyo el libro: la personalidad de Maje, la personalidad de Salva y la investigación policial.

Cuento algo de Antonio, pero tampoco he querido profundizar demasiado porque no me he querido centrar en la víctima. Me imagino que para la familia también debe ser doloroso que se siga removiendo el caso. He querido dejar un margen para Antonio y centrarme más en quienes cometieron el crimen.

YOTELE: ¿Has tenido que ficcionar conversaciones o situaciones para encajar todo dentro de la novela?

DAVID ALEMAN: Sí. Está todo muy basado en el sumario. Además, como los teléfonos estaban intervenidos, las conversaciones están prácticamente recogidas. Aun así, las he ficcionado por motivos legales y también para obtener cierta licencia literaria que me permitiera encajarlas mejor dentro de la narración. Pero prácticamente todo está muy basado y es muy fiel a la realidad porque aparece en el sumario.

YOTELE: ¿Crees que es posible llegar a comprender a alguien como Maje?

DAVID ALEMAN: No. Lo que intento en el libro es ponerme en la piel tanto de Salva como de Maje para que el lector intente comprender un poco qué pasa por sus cabezas. Pero es tan incomprensible... He querido ponerme en el punto de vista de Maje porque es la protagonista. Intento mostrar lo que siente en cada momento. No sé si alguien llegará a empatizar con ella. Yo creo que no, que es imposible.

Es una mujer que tiene una educación muy disciplinada y muy rígida desde pequeña. Cuando se independiza explota y quiere todo lo contrario: libertad absoluta. Quiere hacer lo que le dé la gana. Aunque esté casada, quiere acostarse con quien quiera y vivir como quiera. Llega un momento en el que incluso su propio marido le molesta. Entonces decide acabar con él. Además, así cobra la pensión, se queda con la casa y mantiene el nivel de vida que tenía. Es absolutamente incomprensible matar a una persona por puro egoísmo.

YOTELE: Sin embargo, Salva parece un personaje más complejo. ¿Es más fácil entenderle?

DAVID ALEMAN: A Salva sí puedo entenderlo desde el punto de vista de que pierde totalmente los papeles y el norte. Yo creo que psicológicamente habría que estudiarlo porque esta mujer le nubló completamente la conciencia. No sé si el enamoramiento puede llegar a provocar algo así, pero lo cierto es que él deja de distinguir entre el bien y el mal.

Salva era una persona normal. Un buen padre de familia, casado, con una hija. Todo el mundo habla maravillas de él. En el trabajo era un buen compañero. Se desvivía por los demás. Era un pedazo de pan.

Pero conoce a esta mujer, mucho más joven y muy atractiva, y se enamora de ella. Ella le dice que le quiere, mantienen una relación y él se queda completamente cegado. Llega un momento en el que ella le dice que quiere acabar con la vida de su marido y él responde: "No te preocupes, que lo hago por ti". Incluso estaba dispuesto a asumir toda la culpa si los descubrían. Es una auténtica locura.

YOTELE: ¿Cuándo empieza a darse cuenta de lo que ha ocurrido realmente?

DAVID ALEMAN: Cuando entra en prisión. Allí descubre que Maje se está acostando con varios presos y se da cuenta de que ha sido un auténtico idiota. Además, descubre que el mismo día del crimen, mientras él estaba asesinando a Antonio, Maje estaba con otro amante. Todo eso lo descubre después. Ahí es cuando se le cae la venda de los ojos.

Su hija también va a visitarlo a prisión y le dice: "Papá, has sido un idiota". Entonces ya declara de nuevo y reconoce que sí, que fue él quien cometió el asesinato, pero que lo hizo inducido por Maje.

YOTELE: ¿Cuál crees que fue el principal error que acabó resolviendo el caso?

DAVID ALEMAN: La llave del garaje. El asesinato se produce en el garaje del edificio donde vivían Antonio y Maje. Para entrar allí hacía falta una llave y Salva no podía tenerla si no se la había dado Maje.

Ese es el cabo suelto que encuentran los investigadores. Salva no puede acceder a ese lugar por sí mismo. Además, Maje deja libre esa noche para que sea Antonio quien aparque el coche. Habitualmente era ella quien lo hacía.

También le hace memorizar a Salva la plaza, el vehículo y la matrícula. Son detalles que la convierten en cooperadora necesaria del crimen. Y siendo cooperadora necesaria eres tan culpable como quien ejecuta materialmente el asesinato.

YOTELE: ¿Qué te ha aportado presentar 'Código 10' a la hora de escribir este libro?

DAVID ALEMAN: Mucho. Presentar 'Código 10', que es un programa dedicado principalmente a los sucesos, te aporta experiencia, conocimiento de los términos, de las investigaciones y de la forma de contar los casos. Además, este caso lo hemos tratado mucho en el programa y hemos realizado el true crime. Eso me ha permitido vivirlo prácticamente desde el principio hasta el final.

YOTELE: El programa está funcionando muy bien. ¿Cuál crees que es la clave?

DAVID ALEMAN: Ha ido cambiando mucho a lo largo de estos años porque es un programa muy vivo. Vemos cuáles son los gustos del público y nos adaptamos. Incluso hemos llegado a tirar la escaleta dos minutos antes de empezar. Recuerdo perfectamente el día de la DANA. Lo cambiamos todo para cubrir lo que estaba sucediendo.

Ahora mismo estamos muy volcados con toda la actualidad política y judicial porque vemos que es lo que más interés genera. Siempre intentando trabajar con rigor, basándonos en autos, sumarios y documentación. Toda la corrupción del PSOE, Zapatero y demás. Y luego también ayuda la forma de contar las cosas. Creo que Nacho Abad y yo somos muy distintos, pero nos complementamos muy bien.

YOTELE: También presentaste 'Sábado Deluxe'. ¿Por qué aceptaste ese reto?

DAVID ALEMAN: Porque me encanta la televisión. He hecho absolutamente de todo. Empecé haciendo corazón, luego trabajé en un magazine con Nieves Herrero, pasé por Marca TV haciendo deportes, Fórmula 1, baloncesto, fútbol... Después llegaron los sucesos con 'Detrás de la verdad'.

Más tarde empecé a colaborar en 'Sálvame' y en 'Sábado Deluxe'. Cuando Jorge Javier Vázquez se fue de vacaciones me dijeron que habían pensado en mí para presentar junto a María Patiño. Para mí fue una oportunidad maravillosa. Me gusta comunicar y presentar formatos. Me da igual cuál sea el contenido. Disfruto con todos.

YOTELE: Después de 'El crimen de Maje', ¿te apetece seguir con el true crime o volver a la ficción?

DAVID ALEMAN: No lo sé. Las dos experiencias me han gustado mucho.

Tengo una idea de ficción que me parece muy original y muy bonita. Pero también es verdad que si mañana me ofrecen escribir otro crimen real, a lo mejor me lanzo antes a eso.

Ahora mismo estoy centrado en 'El crimen de Maje'. Cuando llegue el momento ya decidiré cuál es el siguiente paso.

YOTELE: Y para terminar, si te ofrecieran una adaptación audiovisual de tu primera novela, ¿qué dirías?

DAVID ALEMAN: Sería maravilloso. Con 'Alas rotas' hubo conversaciones en su momento para una posible adaptación. No llegaron a concretarse, pero sí hubo interés.

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Creo que es una historia muy interesante porque mezcla televisión, sucesos y una gran rivalidad profesional. Tiene todos los ingredientes para convertirse en una serie. Y esta también podría funcionar perfectamente en audiovisual.