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Contra la bifobia

Anna Castillo denuncia los ataques que recibió al iniciar su relación con Álvaro Mel: “Bollera traicionera”

La actriz ha explicado en RTVE Play que parte del público cuestionó su orientación sexual cuando comenzó a salir con un hombre.

La actriz Anna Castillo

La actriz Anna Castillo / Manu Mitru

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Carlos Merenciano

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Madrid
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“Bollera traicionera”. Ese fue uno de los mensajes que Anna Castillo encontró en redes sociales cuando se hizo pública su relación con Álvaro Mel. La actriz ha recordado ahora aquella oleada de comentarios y ha explicado cómo le afectó comprobar que algunas personas que habían celebrado su visibilidad años atrás se volvían contra ella.

Castillo descubrió buena parte de aquellas reacciones a través del teléfono de su hermana. “Cuando empezaron a salir las noticias de que yo estaba viéndome y saliendo con Álvaro, empezaron en Twitter a aparecer muchas reacciones”, ha contado en una entrevista para RTVE Play. Entre insultos y reproches, terminó detectando una idea repetida: que su relación con un hombre invalidaba todo lo anterior.

La intérprete ha asegurado que siempre ha hablado de su orientación con naturalidad, aunque nunca se ha sentido legitimada para ocupar la primera línea del activismo. Según ha explicado, creció en un entorno heterosexual sin sufrir durante su infancia y adolescencia la discriminación que sí han vivido otras personas. Por eso entendió que su papel consistía principalmente en aportar visibilidad desde su posición pública.

Durante seis años, Anna Castillo considera que normalizó su relación con una mujer sin convertirla en una declaración constante. El problema llegó cuando continuó con su vida y comenzó a salir con Álvaro Mel. “Que toda esa gente que había abrazado esa visibilización se me pusiera en contra” le pareció una actitud hipócrita, porque su orientación no dependía del género de su pareja en ese momento.

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Con su testimonio, la actriz ha querido señalar una forma de rechazo que cuestiona a las personas bisexuales cuando mantienen una relación con una persona de diferente género. Castillo defiende que cambiar de pareja no borra la identidad de nadie y que la visibilidad no debería convertirse en una obligación de cumplir las expectativas ajenas.

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