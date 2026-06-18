Episodio 435
‘Valle salvaje’, avance del capítulo de hoy jueves 18 de junio: Luisa y Bárbara acorralan a Leonor por Rosalía
La serie de La 1 también mostrará un extraño accidente en la Casa Grande que, en realidad, habrá sido provocado.
‘Valle salvaje’ emite este jueves 18 de junio un nuevo capítulo en La 1, que también podrá verse en RTVE Play y Netflix. La entrega pondrá a Leonor contra las cuerdas cuando Luisa y Bárbara decidan exigirle explicaciones sobre Rosalía.
Las dos mujeres están decididas a conocer toda la verdad y no permitirán que el aya siga esquivando sus preguntas. La presión irá en aumento hasta dejar a Leonor sin apenas margen de maniobra, obligándola a decidir si continúa ocultando lo ocurrido o termina confesándolo.
Mientras tanto, la Casa Grande será escenario de un grave incidente. Una persona sufrirá una aparatosa caída por las escaleras, provocando la alarma entre quienes se encuentren en la vivienda.
Sin embargo, lo sucedido no responderá a un simple accidente. Detrás de la caída habrá una acción deliberada, aunque en un primer momento nadie parecerá conocer quién la ha provocado ni cuáles son sus verdaderas intenciones.
El capítulo 435 combinará así la presión sobre Leonor con una nueva amenaza dentro de la Casa Grande, abriendo dos frentes que pueden cambiar por completo el rumbo de la historia.
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