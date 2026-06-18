Episodio 585
‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy jueves 18 de junio: Beatriz besa a Gabriel tras despertar las sospechas de Begoña
La serie de Antena 3 también enfrentará a Damián con Tasio por la venta de La Industrial y acercará a Andrés y Valentina.
‘Sueños de libertad’ emite este jueves 18 de junio, a las 15:45h, un nuevo capítulo en Antena 3, que también estará disponible en atresplayer y Disney+. La entrega terminará con un movimiento inesperado de Beatriz, que besará a Gabriel después de que Begoña empiece a sospechar que entre ambos puede existir algo más que una relación profesional.
Las dudas de Begoña crecerán hasta el punto de que Gabriel llegará a sugerirle que despida a Beatriz como niñera. Mientras tanto, Julia seguirá teniendo muy presente la fotografía familiar en la que aparecen Gabriel, Beatriz y Juanito, una imagen que ha empezado a incomodar a todos y que la niñera intenta justificar.
Damián tratará de recomponer su relación con Tasio después de tomar sin consultarle la decisión de vender La Industrial. Le asegurará que sigue confiando en él, pero su hijo no aceptará fácilmente las explicaciones y se plantará ante un plan con el que continúa en desacuerdo.
En otro frente, Cloe hablará con Andrés para hacerle ver que Valentina está sufriendo. Tras escucharla, el De La Reina decidirá dar un paso adelante e invitará a la dependienta a conocer un mirador desde el que se contempla toda la ciudad, abriendo así una nueva oportunidad entre ambos.
Fina se despedirá de la familia De La Reina antes de mudarse a su nuevo apartamento en Toledo, donde espera comenzar una etapa distinta. Damián, por su parte, le prometerá que mantendrá oculto el secreto sobre la muerte de Santiago.
La situación de Nieves seguirá pesando sobre Miguel. Begoña se ofrecerá a sustituirle temporalmente en el dispensario para que pueda descansar mientras llegan los resultados de la autopsia del padre de Luz. Tasio también intentará reparar parte del daño causado a Paula y le ofrecerá un puesto como operaria en la fábrica, después de haber contribuido a que perdiera su trabajo como doncella.
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