Vuelta a su tierra
El refugio gallego de Patricia Pardo: una ciudad marinera con playas tranquilas y uno de los mejores mariscos de las Rías Baixas
La presentadora de Telecinco regresa siempre que puede a Vilagarcía de Arousa, donde desconecta junto a Christian Gálvez y su familia.
Patricia Pardo encuentra lejos de los platós uno de sus lugares preferidos para bajar el ritmo. La periodista, nacida en Santiago de Compostela y muy vinculada a Galicia, aprovecha sus descansos para regresar a Vilagarcía de Arousa, una localidad costera de Pontevedra que se ha convertido en uno de sus principales refugios familiares junto a Christian Gálvez.
Uno de los rincones más ligados a sus escapadas es la playa de Compostela. Este arenal urbano está unido a la playa de A Concha y forma con ella una franja de aproximadamente tres kilómetros. Sus aguas resguardadas y el paseo marítimo que comunica el centro de Vilagarcía con Carril la convierten en una zona especialmente cómoda para caminar, descansar junto al mar y disfrutar en familia.
La ubicación ayuda a entender por qué la presentadora vuelve con frecuencia. Vilagarcía está situada en el interior de la ría de Arousa, con vistas hacia la isla de Cortegada y un mar generalmente más calmado que el de otras zonas abiertas al Atlántico. La playa de Compostela ha recibido además el distintivo de Bandera Azul, mientras su paseo litoral es uno de los espacios más transitados y representativos del municipio.
El atractivo de la zona no se limita a la playa. A pocos minutos aparece Carril, conocido por su puerto y por sus almejas, uno de los productos más representativos de la gastronomía de la ría. El entorno permite combinar jornadas junto al agua con paseos por jardines, terrazas y establecimientos especializados en pescado y marisco gallego.
La elección de este destino también conecta con la identidad de Patricia Pardo. La comunicadora ha hablado en distintas ocasiones del vínculo emocional que mantiene con su tierra y de la importancia de regresar a Galicia cuando su trabajo se lo permite. Vilagarcía de Arousa le ofrece precisamente esa mezcla de cercanía familiar, tranquilidad y vida marinera con la que consigue alejarse temporalmente del ritmo diario de la televisión.
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