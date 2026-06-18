Exclusiva YOTELE
María del Monte y María José Campanario, bombazos de TVE para la segunda edición de 'Hasta el fin del mundo', que arranca grabaciones
El reality de aventuras cierra dos potentes perfiles para su segunda edición, que se estrenará la próxima temporada.
La segunda edición de 'Hasta el fin del mundo' está a punto de arrancar sus grabaciones en TVE. Después de varias semanas de intensos preparativos, el reality de aventuras dará en breve el pistoletazo de salida a un nuevo y trepidante recorrido que se desarrollará por diferentes localizaciones del continente asiático, con un potente casting de concursantes, para el que ya ha cerrado el fichaje de María del Monte y María José Campanario, según ha conocido en exclusiva YOTELE.
La veterana cantante andaluza y la odontóloga, que dio el gran salto a la fama por su relación con Jesulin de Ubrique, ya han cerrado un acuerdo con la cadena pública y se convertirán por tanto en dos de las grandes reclamos del concurso presentado por Paula Vázquez y producido por Zeppelin TV (Banijay Iberia). Cabe destacar que no participarán en pareja, sino que cada una de ellas lo hará con otra persona.
Según la información a la que ha tenido acceso este portal, 'Hasta el fin del mundo' remata en estos días los últimos detalles de su compleja producción e incorporará algunas novedades en su mecánica. Como adelantamos, las grabaciones arrancarán en las próximas semanas y se alargarán prácticamente durante todo el verano, con el objetivo de tener el material editado y listo para su emisión el próximo otoño.
El fichaje de María del Monte por la adaptación española del formato de la BBC 'Race across the world' no será precisamente su primera experiencia como concursante en un espacio de telerrealidad. Tras su tímido debut en 'El club de Flo' (laSexta) y posteriormente pasar por '¡Mira quién baila!' y 'Tu cara me suena', tuvo una fugaz aparición en ‘Masterchef Celebrity' (del que salió escaldada). Volvió a lo grande con su inesperada participación en 'Mask Singer', donde se escondía tras la máscara de Loro.
Ahora, da un nuevo paso adelante en uno de los programas más exigentes de la televisión, donde tendrá que superar numerosas dificultades para llegar hasta el punto de destino marcado por el programa, sin ningún tipo de ayuda de la tecnología y sin apenas recursos tecnológicos.
Por su parte, María José Campanario se convierte en el segundo perfil de primer nivel de la segunda edición de 'Hasta el fin del mundo', que supone su tercera gran experiencia como concursante, tras sorprender en 'Mask Singer', bajo la máscara de Oveja, y someterse a las complejas pruebas de ‘El desafío', también en la cadena de Atresmedia. En ambos contó con la simpatía del público y se mostró cómoda, lo que ahora le dado el empujón definitivo para aceptar la propuesta de TVE.
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