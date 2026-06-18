‘La maldición de Ramfis’, el crimen que devuelve a Sergio Ramírez al lado más oscuro del poder

Hay novelas negras que empiezan con un cadáver y terminan abriendo una herida mucho más profunda. ‘La maldición de Ramfis’, la nueva obra de Sergio Ramírez, arranca con el regreso del inspector Dolores Morales, uno de los grandes personajes de su narrativa policial. Esta vez, el antiguo policía vive exiliado en Costa Rica junto a doña Sofía, lejos de Managua, pero el pasado vuelve a alcanzarlos cuando aparece muerto un empresario al que ambos conocen demasiado bien.

El escenario no puede ser más inquietante: el Sea Cloud, un velero de lujo marcado por una historia turbia, queda convertido en el centro de una investigación que pronto deja de ser un simple caso criminal. Lo que Morales empieza a descubrir apunta a una red de intereses económicos, lealtades quebradas y vínculos con un poder que sigue actuando incluso más allá de las fronteras.

En ‘La maldición de Ramfis’ conviven el crimen, el exilio, la corrupción, la violencia y la impunidad, ingredientes que conectan directamente con una tradición de novela negra latinoamericana donde la investigación policial también sirve para mirar de frente a la historia reciente.

La novela amplía la serie protagonizada por Dolores Morales después de ‘El cielo llora por mí’, ‘Ya nadie llora por mí’ y ‘Tongolele no sabía bailar’. Para los lectores que ya conocen al personaje, supone un nuevo capítulo de una saga marcada por el humor, la memoria y las cuentas pendientes. Para quienes lleguen por primera vez, funciona también como una puerta de entrada al universo policial de un autor capaz de convertir cada pista en una lectura política y humana.

Noticias relacionadas

Publicada por Alfaguara dentro de la colección Hispánica, ‘La maldición de Ramfis’ llega a las librerías como la nueva novela de un escritor esencial de la literatura en español. Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, firma una historia de 232 páginas pensada para lectores que buscan misterio, tensión narrativa y una mirada incómoda sobre los mecanismos del poder.