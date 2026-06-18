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LIDERAZGO REDES SOCIALES MAYO 2026 | La 1 domina la conversación televisiva, mientras ‘Pasapalabra’ logra el mayor alcance del mes

‘Todo es mentira’ encabeza el ranking de programas por menciones, con ‘En boca de todos’ y ‘Horizonte’ completando un podio monopolizado por Mediaset.

La 1 y 'Pasapalabra'

La 1 y 'Pasapalabra' / RTVE/Atresmedia

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Carlos Merenciano

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Madrid
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La 1 fue la cadena de televisión que más conversación generó en redes sociales durante mayo de 2026. Según el análisis mensual de Dos30 a través de Lisenin, el canal público acumuló 72.200 menciones y alcanzó a 37 millones de usuarios únicos, una cifra muy superior a la conseguida por sus principales competidoras.

laSexta ocupó la segunda posición por volumen, con 68.700 menciones y un alcance de 9,9 millones de usuarios. Telecinco completó el podio con 47.900 comentarios y 11,5 millones de perfiles alcanzados.

Entre los programas, ‘Todo es mentira’ lideró con claridad el volumen de conversación al registrar 30.500 menciones. Le siguieron ‘En boca de todos’, con 24.400, y ‘Horizonte’, con 15.800. ‘Malas lenguas’ se situó en cuarta posición con 12.600 comentarios, mientras ‘Supervivientes’ cerró los cinco primeros puestos con 9.700.

El ranking cambia por completo cuando se analiza el alcance. ‘Pasapalabra’ fue el espacio que llegó a más personas durante mayo, con 5,6 millones de usuarios únicos, pese a no aparecer entre los cinco programas con más menciones. ‘Horizonte’ volvió a destacar con 3,9 millones, seguido de ‘¡De viernes!’ con 2,6 millones, ‘La isla de las tentaciones’ con 2,4 millones y ‘El Hormiguero’ con 2,2 millones.

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En el ámbito autonómico, Canal Sur encabezó la clasificación de cadenas de la FORTA con 37.500 menciones y 5,2 millones de usuarios alcanzados. TV3 quedó segunda con 30.500 menciones y el mismo alcance, mientras Telemadrid reunió 18.900 comentarios y 3,6 millones de usuarios. Por programas, ‘Andalucía Directo’ dominó con 16.700 menciones, por delante de ‘Diario de la noche’, con 3.300, y ‘A voltas co prato’, que registró 2.900 menciones pero consiguió el mayor alcance de los tres, con 1,1 millones de usuarios.

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