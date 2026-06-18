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Capítulo 857

'La promesa', avance del capítulo 857: Lope sorprende a Vera con una inesperada petición de matrimonio

Después de descubrir la extorsión que Ciro ha ejercido sobre Manuel, Julieta no puede evitar sentirse avergonzada.

Escena del capítulo 857 de 'La promesa'

Escena del capítulo 857 de 'La promesa' / RTVE

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Redacción Yotele

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Madrid
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La semana concluye con emociones a flor de piel en La Promesa. Después de descubrir la extorsión que Ciro ha ejercido sobre Manuel, Julieta no puede evitar sentirse avergonzada. El heredero intenta restar importancia a lo ocurrido y le pide que centre todas sus energías en su recuperación, pero la joven ya conoce una verdad difícil de ignorar.

Por otro lado, la complicada situación sentimental entre Martina, Adriano y Jacobo alcanza un nuevo punto crítico. Adriano continúa ocultando sus progresos para recuperar la visión, una decisión que provoca tensiones con Jacobo y aumenta todavía más su sentimiento de culpa.Martina, por su parte, lamenta seguir sin reunir el valor necesario para contar toda la verdad.

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Mientras Curro plantea a Pía una emotiva propuesta relacionada con su futura boda, Lope decide jugarse su última carta. Convencido de que Vera es el amor de su vida, da un paso definitivo y le pide matrimonio. Una declaración inesperada que podría cambiar para siempre el destino de ambos y convertirse en uno de los momentos más comentados de la temporada.

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