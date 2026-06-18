'La promesa', avance del capítulo 857: Lope sorprende a Vera con una inesperada petición de matrimonio

La semana concluye con emociones a flor de piel en La Promesa. Después de descubrir la extorsión que Ciro ha ejercido sobre Manuel, Julieta no puede evitar sentirse avergonzada. El heredero intenta restar importancia a lo ocurrido y le pide que centre todas sus energías en su recuperación, pero la joven ya conoce una verdad difícil de ignorar.

Por otro lado, la complicada situación sentimental entre Martina, Adriano y Jacobo alcanza un nuevo punto crítico. Adriano continúa ocultando sus progresos para recuperar la visión, una decisión que provoca tensiones con Jacobo y aumenta todavía más su sentimiento de culpa.Martina, por su parte, lamenta seguir sin reunir el valor necesario para contar toda la verdad.

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Mientras Curro plantea a Pía una emotiva propuesta relacionada con su futura boda, Lope decide jugarse su última carta. Convencido de que Vera es el amor de su vida, da un paso definitivo y le pide matrimonio. Una declaración inesperada que podría cambiar para siempre el destino de ambos y convertirse en uno de los momentos más comentados de la temporada.