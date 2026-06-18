Bronca interna
Jorge Javier Vázquez se enfrenta a la dirección de ‘El diario de Jorge’ en pleno directo: “No me gusta que me hablen así”
El presentador frenó el programa después de recibir una reprimenda por el pinganillo tras cometer un error durante una dinámica con uno de los invitados.
Un fallo aparentemente menor terminó provocando uno de los momentos más tensos de la tarde en ‘El diario de Jorge’. Durante el reencuentro de dos hermanos argentinos que llevaban tres años sin verse, Jorge Javier Vázquez tomó las dos piezas de un puzle cuando la mecánica indicaba que debía entregar únicamente una.
La corrección que recibió desde el control no le sentó bien. El presentador interrumpió la dinámica y respondió directamente a la directora del programa: “A ver, querida, empieza el programa a las seis y media, también tengo mis cositas. No me gusta que me hablen así, que ya tuvimos una”.
Ante el silencio del plató, Vázquez explicó al invitado qué estaba ocurriendo detrás de las cámaras. “No soporto que me riñan. Llevo dos años y no se dan cuenta de que me da mucha rabia que me riñan”, afirmó, señalando que recibía las indicaciones a través del pinganillo. Juan Pablo, protagonista del reencuentro, le aconsejó entonces que cambiara algo para evitar que la situación se repitiera.
La respuesta del invitado dio pie a una reflexión personal del comunicador. “Muchas gracias, Juan Pablo, porque en eso estoy. Efectivamente, habrá que cambiar algo”, contestó antes de abrazarlo. Después reveló que ese tipo de conflictos forma parte de los asuntos que aborda en terapia: “Es lo que hablo con mi psicólogo, que lo tengo los miércoles por la mañana”.
El encontronazo llega poco antes del descanso veraniego del formato. Telecinco retirará temporalmente ‘El diario de Jorge’ a partir del 3 de julio y tiene previsto recuperarlo en septiembre. Durante esos meses, la cadena ocupará parte de sus tardes con ‘De lunes a viernes’, el nuevo espacio de crónica social presentado por Bea Archidona y Santi Acosta.
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