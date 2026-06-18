Todo preparado
Cuenta atrás para DelPoble Fest: Malú, Fangoria, Loquillo y Taburete llegan este fin de semana a Tavernes
El festival celebra los días 19 y 20 de junio su segunda edición con conciertos, gastronomía, talento valenciano y un homenaje final a la Ruta.
La cuenta atrás ya está en marcha para DelPoble Fest. Tavernes de la Valldigna (Valencia) ultima los preparativos para recibir este fin de semana una segunda edición que reunirá a algunos de los nombres más populares de la música española y convertirá el municipio en uno de los grandes puntos de encuentro del inicio del verano.
El cartel está encabezado por Malú, Fangoria, Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, David Otero, Lérica y Marilia. La primera ofrecerá su único concierto del verano en la Comunitat Valenciana, mientras David Otero recuperará también canciones de su etapa en El Canto del Loco y Marilia celebrará los 30 años de ‘Ella baila sola’.
La programación se completa con Yoly Saa, Luis Fercán, Xeco Rojas, Samarök, Riera y Jajajers. Además, el festival mantiene su apuesta por nuevos artistas valencianos, que tendrán la oportunidad de actuar ante miles de personas y compartir escenario con figuras consolidadas.
DelPoble Fest no se limitará a los conciertos. El recinto contará con Gastroleague, una zona gastronómica con propuestas variadas, espacios de descanso, actividades, sesiones de DJ y promociones especiales en bebidas durante determinadas franjas horarias.
El cierre llegará con 2000 FEST, un homenaje a la Ruta que reunirá a varios DJ vinculados a aquella etapa. Con las últimas entradas a la venta, el festival afronta sus horas decisivas antes de abrir las puertas los días 19 y 20 de junio.
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