Cuenta atrás para DelPoble Fest: Malú, Fangoria, Loquillo y Taburete llegan este fin de semana a Tavernes

La cuenta atrás ya está en marcha para DelPoble Fest. Tavernes de la Valldigna (Valencia) ultima los preparativos para recibir este fin de semana una segunda edición que reunirá a algunos de los nombres más populares de la música española y convertirá el municipio en uno de los grandes puntos de encuentro del inicio del verano.

El cartel está encabezado por Malú, Fangoria, Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, David Otero, Lérica y Marilia. La primera ofrecerá su único concierto del verano en la Comunitat Valenciana, mientras David Otero recuperará también canciones de su etapa en El Canto del Loco y Marilia celebrará los 30 años de ‘Ella baila sola’.

La programación se completa con Yoly Saa, Luis Fercán, Xeco Rojas, Samarök, Riera y Jajajers. Además, el festival mantiene su apuesta por nuevos artistas valencianos, que tendrán la oportunidad de actuar ante miles de personas y compartir escenario con figuras consolidadas.

DelPoble Fest no se limitará a los conciertos. El recinto contará con Gastroleague, una zona gastronómica con propuestas variadas, espacios de descanso, actividades, sesiones de DJ y promociones especiales en bebidas durante determinadas franjas horarias.

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El cierre llegará con 2000 FEST, un homenaje a la Ruta que reunirá a varios DJ vinculados a aquella etapa. Con las últimas entradas a la venta, el festival afronta sus horas decisivas antes de abrir las puertas los días 19 y 20 de junio.