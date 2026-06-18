Audiencias TV ayer | El Inglaterra-Croacia se sitúa por encima del 27% y Feijóo planta cara al fútbol en 'El Hormiguero'

El Mundial de fútbol volvió a dominar con claridad la jornada televisiva. El encuentro entre Inglaterra y Croacia fue lo más visto del día al reunir a 3.151.000 espectadores y alcanzar un espectacular 27,2% de cuota de pantalla en La 1. Tras el partido, 'La Revuelta' saltó al late night y anotó un 11% de cuota de pantalla con 522.000 espectadores de media.

La fortaleza del torneo no impidió que 'El Hormiguero' firmara una gran noche en Antena 3. La visita de Alberto Núñez Feijóo permitió al programa alcanzar un 13,1% de share y reunir a 1.630.000 espectadores, resistiendo con solvencia frente al fútbol.

En el prime time, Telecinco apostó por la segunda entrega del debate final de 'La isla de las tentaciones', que registró un 11% de share y 682.000 espectadores. Antena 3 emitió una nueva entrega de '¡Salta!', que reunió a 600.000 espectadores y obtuvo un 8,4% de cuota.

En Cuatro, 'Horizonte' mantuvo un notable rendimiento en el access prime time con un 7% de share y 853.000 espectadores. Por su parte, en laSexta, el especial de 'El Objetivo' dedicado a José Luis Rodríguez Zapatero reunió a 261.000 espectadores y un 3,7% de cuota de pantalla.

PRIME TIME

La 1

Fifa World Cup 2026: 2.956.000 (25,8%)

Fútbol. Copa Mundial “Inglaterra – Croacia”: 3.151.000 (27,2%)

Antena 3

El hormiguero: 1.630.000 (13,1%)

¡Salta!: 600.000 (8,4%)

Telecinco

First dates: 890.000 (7,2%)

El debate de las tentaciones: 682.000 (11%)

laSexta

El intermedio: 620.000 (5,1%)

El objetivo: 261.000 (3,7%)

Cuatro

First dates: 472.000 (4,9%)

Horizonte: 853.000 (7%)

Viajeros Cuatro: 318.000 (3,9%)

La 2

Trivial pursuit: 524.000 (5,3%)

Cifras y letras: 544.000 (4,5%)

Documaster: 256.000 (2,3%)

LATE NIGHT

La 1

La revuelta: 552.000 (11%)

Estudio Estadio: 142.000 (5,4%)

Estudio Estadio: 120.000 (6,6%)

Antena 3

¡Salta!: 183.000 (7,4%)

laSexta

Equipo de investigación: 126.000 (6,1%)

Cuatro

Viajeros Cuatro: 87.000 (4,8%)

La 2

Documentos TV: 95.000 (1,7%)

Cine “El viaje más largo (2020)”: 61.000 (2%)

Conciertos Radio 3: 19.000 (1%)

TARDE

La 1

Teledeporte. Directo al mundial: 1.183.000 (12,7%)

Directo al grano: 909.000 (10,8%)

Valle Salvaje: 847.000 (11,8%)

La promesa: 912.000 (12,7%)

Malas lenguas: 733.000 (9,8%)

Camino a NY: 515.000 (6,3%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.230.000 (14%)

Y ahora, Sonsoles: 717.000 (9,8%)

Pasapalabra: 1.453.000 (18%)

Telecinco

El tiempo justo: 613.000 (7,6%)

El diario de Jorge: 565.000 (7,9%)

¡Allá tú!: 676.000 (8,5%)

laSexta

Zapeando: 552.000 (6,4%)

Más vale tarde: 367.000 (5,1%)

laSexta clave: 438.000 (4,9%)

Cuatro

Todo es mentira: 611.000 (7,5%)

Lo sabe, no lo sabe: 424.000 (5,9%)

La 2

Saber y ganar: 548.000 (6,1%)

Grandes documentales: 226.000 (2,8%)

Malas lenguas: 489.000 (6,8%)

Sukha: 127.000 (1,7%)

Jeopardy: 183.000 (2,2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 335.000 (17,7%)

Mañaneros 360: 515.000 (15,9%)

Mañaneros 360: 959.000 (11,7%)

Antena 3

Espejo público: 330.000 (12,7%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 892.000 (17%)

La ruleta de la suerte: 1.550.000 (20,2%)

Telecinco

La mirada crítica: 177.000 (10,2%)

El programa de AR: 260.000 (11,6%)

Vamos a ver: 359.000 (9,9%)

El precio justo: 540.000 (7,7%)

laSexta

Aruser@s: 264.000 (12,8%)

Al rojo vivo: 283.000 (7,3%)

Cuatro

¡Toma salami!: 13.000 (1%)

Alerta cobra: 13.000 (0,7%)

Alerta cobra: 30.000 (1,7%)

Alerta cobra: 59.000 (2,8%)

En boca de todos: 259.000 (8%)

La 2

Flash moda: 11.000 (0,8%)

Islas: 21.000 (1,2%)

Página2: 3.000 (0,2%)

Aquí hay trabajo: 12.000 (0,6%)

La aventura del saber: 38.000 (1,7%)

Las recetas de Julie: 58.000 (2,4%)

El western de La 2 “Corazones indomables”: 94.000 (2,7%)

El cazador: 102.000 (1,6%)

El cazador: 219.000 (2,4%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.205.000 (23,6%)

Telediario 1: 1.246.000 (13,5%)

Noticias Cuatro 1: 598.000 (8,1%)

laSexta Noticias 14h: 666.000 (8%)

Informativos Telecinco 15h: 723.000 (7,8%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.774.000 (19%)

Telediario 2: 1.127.000 (12,1%)

laSexta Noticias 20h: 561.000 (7,2%)

Informativos Telecinco 21h: 599.000 (6,5%)

Noticias Cuatro 2: 423.000 (5,4%)

Matinal

Telediario matinal: 153.000 (19%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 114.000 (13,2%)

El Matinal (Telecinco): 118.000 (9,8%)

RANKING

Diario: La 1 (15,2%), Antena 3 (13,2%), Telecinco (8,2%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,6%), La 2 (3,5%).

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Mensual: La 1 (13,7%), Antena 3 (12,7%), Telecinco (8,9%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,6%), La 2 (3,5%).