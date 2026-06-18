Miércoles 17 de junio
Audiencias TV ayer | El Inglaterra-Croacia se sitúa por encima del 27% y Feijóo planta cara al fútbol en 'El Hormiguero'
El partido supera los 3,1 millones de espectadores mientras Telecinco consigue un buen dato para el nuevo debate de 'La isla de las tentaciones'.
El Mundial de fútbol volvió a dominar con claridad la jornada televisiva. El encuentro entre Inglaterra y Croacia fue lo más visto del día al reunir a 3.151.000 espectadores y alcanzar un espectacular 27,2% de cuota de pantalla en La 1. Tras el partido, 'La Revuelta' saltó al late night y anotó un 11% de cuota de pantalla con 522.000 espectadores de media.
La fortaleza del torneo no impidió que 'El Hormiguero' firmara una gran noche en Antena 3. La visita de Alberto Núñez Feijóo permitió al programa alcanzar un 13,1% de share y reunir a 1.630.000 espectadores, resistiendo con solvencia frente al fútbol.
En el prime time, Telecinco apostó por la segunda entrega del debate final de 'La isla de las tentaciones', que registró un 11% de share y 682.000 espectadores. Antena 3 emitió una nueva entrega de '¡Salta!', que reunió a 600.000 espectadores y obtuvo un 8,4% de cuota.
En Cuatro, 'Horizonte' mantuvo un notable rendimiento en el access prime time con un 7% de share y 853.000 espectadores. Por su parte, en laSexta, el especial de 'El Objetivo' dedicado a José Luis Rodríguez Zapatero reunió a 261.000 espectadores y un 3,7% de cuota de pantalla.
PRIME TIME
La 1
Fifa World Cup 2026: 2.956.000 (25,8%)
Fútbol. Copa Mundial “Inglaterra – Croacia”: 3.151.000 (27,2%)
Antena 3
El hormiguero: 1.630.000 (13,1%)
¡Salta!: 600.000 (8,4%)
Telecinco
First dates: 890.000 (7,2%)
El debate de las tentaciones: 682.000 (11%)
laSexta
El intermedio: 620.000 (5,1%)
El objetivo: 261.000 (3,7%)
Cuatro
First dates: 472.000 (4,9%)
Horizonte: 853.000 (7%)
Viajeros Cuatro: 318.000 (3,9%)
La 2
Trivial pursuit: 524.000 (5,3%)
Cifras y letras: 544.000 (4,5%)
Documaster: 256.000 (2,3%)
LATE NIGHT
La 1
La revuelta: 552.000 (11%)
Estudio Estadio: 142.000 (5,4%)
Estudio Estadio: 120.000 (6,6%)
Antena 3
¡Salta!: 183.000 (7,4%)
laSexta
Equipo de investigación: 126.000 (6,1%)
Cuatro
Viajeros Cuatro: 87.000 (4,8%)
La 2
Documentos TV: 95.000 (1,7%)
Cine “El viaje más largo (2020)”: 61.000 (2%)
Conciertos Radio 3: 19.000 (1%)
TARDE
La 1
Teledeporte. Directo al mundial: 1.183.000 (12,7%)
Directo al grano: 909.000 (10,8%)
Valle Salvaje: 847.000 (11,8%)
La promesa: 912.000 (12,7%)
Malas lenguas: 733.000 (9,8%)
Camino a NY: 515.000 (6,3%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.230.000 (14%)
Y ahora, Sonsoles: 717.000 (9,8%)
Pasapalabra: 1.453.000 (18%)
Telecinco
El tiempo justo: 613.000 (7,6%)
El diario de Jorge: 565.000 (7,9%)
¡Allá tú!: 676.000 (8,5%)
laSexta
Zapeando: 552.000 (6,4%)
Más vale tarde: 367.000 (5,1%)
laSexta clave: 438.000 (4,9%)
Cuatro
Todo es mentira: 611.000 (7,5%)
Lo sabe, no lo sabe: 424.000 (5,9%)
La 2
Saber y ganar: 548.000 (6,1%)
Grandes documentales: 226.000 (2,8%)
Malas lenguas: 489.000 (6,8%)
Sukha: 127.000 (1,7%)
Jeopardy: 183.000 (2,2%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 335.000 (17,7%)
Mañaneros 360: 515.000 (15,9%)
Mañaneros 360: 959.000 (11,7%)
Antena 3
Espejo público: 330.000 (12,7%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 892.000 (17%)
La ruleta de la suerte: 1.550.000 (20,2%)
Telecinco
La mirada crítica: 177.000 (10,2%)
El programa de AR: 260.000 (11,6%)
Vamos a ver: 359.000 (9,9%)
El precio justo: 540.000 (7,7%)
laSexta
Aruser@s: 264.000 (12,8%)
Al rojo vivo: 283.000 (7,3%)
Cuatro
¡Toma salami!: 13.000 (1%)
Alerta cobra: 13.000 (0,7%)
Alerta cobra: 30.000 (1,7%)
Alerta cobra: 59.000 (2,8%)
En boca de todos: 259.000 (8%)
La 2
Flash moda: 11.000 (0,8%)
Islas: 21.000 (1,2%)
Página2: 3.000 (0,2%)
Aquí hay trabajo: 12.000 (0,6%)
La aventura del saber: 38.000 (1,7%)
Las recetas de Julie: 58.000 (2,4%)
El western de La 2 “Corazones indomables”: 94.000 (2,7%)
El cazador: 102.000 (1,6%)
El cazador: 219.000 (2,4%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.205.000 (23,6%)
Telediario 1: 1.246.000 (13,5%)
Noticias Cuatro 1: 598.000 (8,1%)
laSexta Noticias 14h: 666.000 (8%)
Informativos Telecinco 15h: 723.000 (7,8%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.774.000 (19%)
Telediario 2: 1.127.000 (12,1%)
laSexta Noticias 20h: 561.000 (7,2%)
Informativos Telecinco 21h: 599.000 (6,5%)
Noticias Cuatro 2: 423.000 (5,4%)
Matinal
Telediario matinal: 153.000 (19%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 114.000 (13,2%)
El Matinal (Telecinco): 118.000 (9,8%)
RANKING
Diario: La 1 (15,2%), Antena 3 (13,2%), Telecinco (8,2%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,6%), La 2 (3,5%).
Mensual: La 1 (13,7%), Antena 3 (12,7%), Telecinco (8,9%), Cuatro (6,4%), laSexta (5,6%), La 2 (3,5%).
- Miles de jubilados pueden reclamar hasta 1.800 euros a la Seguridad Social por el complemento de maternidad
- José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”
- EEUU entregó los mensajes que implican a Zapatero un día después de que Interpol reactivara la detención contra el antiguo dueño de Plus Ultra
- Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para ver su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
- Arnau, 24 años: “Me siento el hombre más rico de la Tierra pudiendo vivir así. Gastas menos y comes por una calidad superior de lo que compras”
- María Cristina, notaria: “Puedes poner la casa a nombre de tus hijos para evitar el Impuesto de Sucesiones”
- Las grandes entidades mueven ficha con los depósitos por la competencia de los neobancos y la subida de tipos del BCE
- Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Zapatero, la trama de Leire Díez y el juicio a Begoña Gómez