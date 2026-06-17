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Episodio 584

‘Sueños de libertad’, avance del capítulo de hoy miércoles 17 de junio: Damián toma una decisión que hace sentir traicionado a Tasio

La serie de Antena 3 enfrenta a Claudia con Luz por la muerte de su padre, mientras Gabriel mueve ficha con Brossard y Floral.

Avance diario de 'Sueños de libertad'

Avance diario de 'Sueños de libertad' / Atresmedia

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Carlos Merenciano

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Madrid
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‘Sueños de libertad’ emite este miércoles 17 de junio, a las 15:45h, un nuevo capítulo en Antena 3, que también estará disponible en atresplayer y Disney+. La entrega dejará un fuerte choque dentro de los De la Reina cuando Damián reúna a sus hijos y a Digna para presentar su nuevo plan económico.

La propuesta busca reunir el dinero necesario para superar la oferta de Floral y recuperar las instalaciones de la fábrica. Sin embargo, la decisión no sentará bien a todos. Tasio interpretará el movimiento como una traición y quedará profundamente dolido con Damián.

La tensión también llegará a casa de los De la Reina con el encuentro entre Claudia y Luz. La dependienta se mostrará fría y terminará reprochándole que permitiera la muerte de su padre. Luz intentará explicarle por qué se tomó la decisión de practicarle la eutanasia, aunque la conversación no será sencilla.

Mientras tanto, Gabriel comunicará a Cloe que Brossard regresará para supervisar personalmente el traslado de la producción a Tánger y la venta de las instalaciones a Floral. El abogado aprovechará además para atacarla por haberse acercado a los De la Reina. Pablo, en cambio, le parará los pies cuando se meta con Nieves y le exigirá que se mantenga al margen de su reunión con el empresario francés.

Julia encontrará la fotografía familiar de Beatriz y Gabriel junto a Juanito, obligando a la niñera a dar explicaciones. En paralelo, Eduardo confesará a Manuela que Roque no es su sobrino, sino su hijo. Tasio, por su parte, localizará a Paula durmiendo en la calle y decidirá darle dinero al sentirse culpable por su situación.

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La detención de Nieves seguirá provocando divisiones. Mabel pedirá a Miguel que intente superar lo ocurrido y visite a su madre en prisión, mientras Claudia también tratará de hacerle entender su postura después de hablar con Luz. La doctora Borrell irá todavía más lejos y anunciará que se entregará si finalmente Nieves es condenada.

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