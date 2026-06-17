Prime Video celebra diez años en España con el regreso de ‘OT’, nuevas temporadas de 'La que se avecina' y diecisiete proyectos más

Prime Video ha celebrado su décimo aniversario en España desvelando una amplia batería de proyectos nacionales para los próximos meses. Durante el evento Prime Video Presents, la plataforma confirmó trece nuevas producciones originales y licenciadas, además de renovaciones y fechas para algunos de sus títulos más esperados. Mario Casas, Ester Expósito, Anna Castillo, Hugo Silva, Maribel Verdú, Antonio Resines y Leonor Watling participaron en la presentación celebrada en Madrid.

Uno de los anuncios más destacados fue la continuidad de ‘Operación Triunfo’. Chenoa volverá a presentar el talent, cuyos castings comenzarán en junio de 2027 antes del estreno de la nueva edición en octubre. También regresará en Navidad ‘LOL: Si te ríes, pierdes’, esta vez con Antonio Resines y Georgina Rodríguez como presentadores. La plataforma confirmó además una sexta temporada de ‘Pombo’ y la renovación de ‘La que se avecina’ por una decimoctava entrega, antes incluso del estreno de la temporada 17.

En ficción, Mario Casas y Luis Zahera volverán a trabajar con Dani de la Torre en la secuela de ‘Zeta’. Carmen Machi, Hugo Silva, Megan Montaner y Maribel Verdú encabezarán ‘Si los muertos hablaran’, un misterio que se rodará entre Madrid y Kenia. Najwa Nimri protagonizará ‘Mataleón’, serie de cuatro capítulos inspirada en el asesinato de Isabel Carrasco, mientras Judith Fernández y Pau Simón liderarán ‘Cuando solo quedemos nosotros’, un thriller sobre nueve desconocidos atrapados en una mansión y obligados a participar en un juego mortal.

El calendario incluye además el estreno de ‘Loba Negra’, segunda temporada de ‘Reina Roja’, el 2 de octubre, y la llegada de ‘Apocalipsis Z: Un nuevo mundo’ en Halloween. Ester Expósito y Hugo Diego García protagonizarán ‘Enfrentados: Marfil’, disponible el 9 de septiembre, mientras ‘Perfectos mentirosos’, adaptación de la novela de Alex Mírez, llegará en noviembre. Prime Video también ha dado luz verde a ‘Dímelo con besos’, cierre de la trilogía de Mercedes Ron, y ha avanzado ‘Todo Arde’, nueva adaptación del universo literario de Juan Gómez-Jurado.

La comedia también tendrá un peso importante en esta nueva etapa. La plataforma prepara la quinta temporada de ‘Atasco’, una segunda entrega de ‘Sin gluten’ y nuevos capítulos de ‘Padre no hay más que uno: la serie’. A ello se suman versiones extendidas en formato seriado de películas como ‘Kraken: El libro negro de las horas’ y la próxima ‘Citas Barcelona’, además de ‘Hechos probados’, con Amaia Salamanca, Marta Hazas y Elena Furiase. Con estos anuncios, Prime Video busca consolidar la ficción española como uno de sus principales motores tanto dentro como fuera del país.

APOCALIPSIS Z: NUEVO MUNDO

ESTRENO: Halloween 2026

SINOPSIS:

La historia nos traslada a unas Islas Canarias que se han convertido en el último refugio de Europa tras el brote del virus TSJ. Cuando una misión especial parte hacia la península en busca de suministros vitales, Roberto (Alcaide) se une al equipo con dudosas intenciones. La peligrosa operación se transforma en una carrera desesperada por la supervivencia, y Roberto y sus compañeros se encontrarán entre hordas de infectados y lealtades divididas. Entonces surge la eterna pregunta: ¿salvarse uno mismo o arriesgarlo todo para salvar lo poco que queda de humanidad?

DÍMELO EN SECRETO

ESTRENO: Principios de 2027

SINOPSIS:

Después de un arranque de curso intenso, la vida de Kami se desmorona. Un vídeo falso en el que aparentemente habla mal de todos sus amigos se ha viralizado, y nadie la cree. Aislada y con su familia rota por una crisis económica, Kami solo cuenta con el apoyo de Thiago y Taylor Di Bianco. Pero entre un amor que no se apaga y otro que acaba de empezar, Kami tendrá que descubrir quién quiere hundirla antes de perderlo todo… incluida a sí misma.

DÍMELO CON BESOS

ESTRENO: Próximamente

SINOPSIS:

Kami por fin sabe lo que quiere. Pero cuando una amenaza del pasado desata un terrible acontecimiento, Kami y los hermanos Di Bianco tendrán que luchar por algo mucho más importante que el amor.

ENFRENTADOS: MARFIL

ESTRENO: Septiembre 2026

SINOPSIS:

Marfil Cortés, la hija de un poderoso empresario español, ve como su perfecta vida en Nueva York da un vuelco cuando es repentinamente secuestrada y liberada sin aparente explicación. Su padre decide entonces contratar al enigmático Sebastián Moore como guardaespaldas. Forzados a pasar cada minuto juntos y aunque inicialmente choquen por el espíritu indomable de ella y el carácter reservado de él, surgirá una irremediable atracción entre ambos. Al volver a España, con las amenazas intensificándose, deberán moverse en un mundo donde nadie es quien dice ser y nada es lo que parece.

PERFECTOS MENTIROSOS

ESTRENO: Noviembre 2026

SINOPSIS:

Bienvenidos a Tagus, donde el poder, el privilegio y los secretos mortales se esconden tras fachadas perfectas. Jude Derry llega a esta exclusiva universidad con una misión oculta: infiltrarse en el círculo de los hermanos Cash para descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano. Los tres herederos del imperio familiar, Aegan, el carismático y calculador primogénito, Adrik, el enigmático y misterioso hermano mediano, y Alex, el rebelde e impredecible hermano pequeño, dominan Tagus con un magnetismo al que nadie puede resistirse. Lo que comienza como una venganza personal se transforma en un peligroso triángulo de seducción, atracción prohibida y mentiras cuando Jude queda envuelta en la compleja dinámica familiar de los Cash. Con cada pista que descubre, se acerca más a una verdad que podría no solo destruir a la poderosa familia... sino también desvelar secretos que quizás ella misma no está preparada para enfrentar.

SI LOS MUERTOS HABLARAN

ESTRENO: Próximamente

SINOPSIS:

"Cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro" – Epitafio de Lord Byron a su perro Boatswain.

Mar Ventura (la protagonista de nuestra historia) ni eso. Tiene aversión por cualquier ser vivo. Las únicas personas que le gustan son las que yacen en la mesa de trabajo de su tanatorio. Y es que Mar se siente viva entre los muertos. Por eso, ahora, en el corazón de África, rodeada de salvaje y bella naturaleza y acompañada por un grupo de desconocidos, lo único que Mar piensa es que mataría por salir de ahí. En concreto a su hermana Irene, que es quien la ha llevado a ese safari. Pero alguien se va a adelantar. Un miembro del grupo aparece muerto al tercer día de expedición y Mar, enseguida, descubre que, en ese heterogéneo grupo de personas, hay un peligro mayor que el de las fieras que les rodean.

TODO ARDE

ESTRENO: 2027

SINOPSIS: Basado en el best-seller de Juan Gómez-Jurado, Aura Reyes está a punto de entrar en la cárcel por un delito que no ha cometido. Era inversora en un banco, toda una tiburona, y ahora se la han comido a ella. Le cabrea haber sido víctima de una injusticia, y todavía más dejar solas a sus gemelas de diez años. Pero el único plan que se le ocurre para seguir libre es un delirio con muchas papeletas de salir mal: asaltar un casino clandestino. Aura sabe que sola no puede. Con aliadas insensatas, quizá sí. En el tiempo de descuento, Aura las encuentra: son Mari Paz, ex legionaria machaca sin techo y con trauma, y Sere, una hacker magufa peleada con el mundo. Cuando encajen sus taras, serán casi invencibles. ¿Incluso para los tiburones bancarios? Quizá no. Quizá se las coman. Pero ahora que se tienen, Aura, Mari Paz y Sere piensan pelear hasta el final.

ZETA 2

ESTRENO: Próximamente

SINOPSIS:

Zeta vuelve. Un grupo de turistas españoles es detenido en Tailandia en una operación contra el tráfico de drogas y, pese a declararse inocentes, todos se enfrentan a la pena de muerte. El CNI decide enviar a Zeta sobre el terreno para descubrir qué hay realmente detrás de esta operación.

CUANDO SOLO QUEDEMOS NOSOTROS

ESTRENO: Próximamente

SINOPSIS:

Nueve jóvenes son encerrados en una mansión obligados a participar en un sórdido juego: matar o que te maten. Cuando tú única manera de sobrevivir es acabar con los demás, enamorarse puede ser tu perdición. Basada en la novela homónima de Inés Garber.

MATALEÓN

ESTRENO: Próximamente

SINOPSIS:

La Presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, es asesinada a plena luz del día. Nadie podía imaginar que la autora fuera Montserrat, una abnegada madre afiliada al partido al que también pertenece Carrasco. Su hija, Triana, había pasado de favorita a odiada de la Presidenta hacía unos dos años. Este thriller femenino nos permitirá adentrarnos en la complejidad de tres mujeres regidas por un carácter lleno de aristas y con profundos secretos.

REINA ROJA (T2)

ESTRENO: 2 de octubre

SINOPSIS:

En la segunda temporada de Reina Roja basada en Loba Negra, Antonia Scott -nuestra Reina Roja y la persona más inteligente del planeta- y Jon Gutiérrez- su escudero, un policía gay temperamental-, deberán resolver un crimen relacionado con la mafia rusa en la Costa del Sol, siguiendo la desaparición sospechosa de Lola, la esposa de un mafioso que vive en una constante huida. Lola también es perseguida por Loba Negra, una asesina a sueldo que pondrá a prueba la inteligencia de Antonia. Antonia y Jon se encontrarán en mitad de una red de corrupción y conspiración que se extiende mucho más de lo que podrían haber imaginado, mientras que su relación está en la cuerda floja, debido a una cadena de secretos y desconfianza. Al mismo tiempo, Mentor sigue el rastro de las sospechosas muertes de otras Reinas Rojas por toda Europa, una situación que podría poner en peligro la vida de nuestros dos protagonistas. La nueva temporada de Reina Roja es un thriller cargado de acción y suspense, ambientado en la ciudad de Málaga donde nada es lo que parece.

SU MAJESTAD (T2)

ESTRENO: 2027

SINOPSIS:

España, año 2026. Pilar acaba de ser coronada reina y, junto a la corona y los saludos ensayados, hereda de su padre un pequeño detalle sin importancia: el rechazo de buena parte del país hacia la monarquía. Decidida a convertirse en la reina del pueblo, hará todo lo que esté en su mano para alejarse del polémico estilo de su predecesor. Para conseguirlo tendrá que enfrentarse a fieles aliados como Guillermo, descubrirá que hay amores que están prohibidos y encontrará apoyos inesperados en los lugares más incómodos, como Amanda, ex amante de su padre. Entre el protocolo y la rebeldía, Pilar pronto descubrirá que transformar la monarquía no es tarea fácil, y que su forma de actuar podría acabar pareciéndose más de lo que le gustaría a la de quien juró no imitar.

LOL: SI TE RÍES PIERDES (T3)

ESTRENO: Navidades 2026

SINOPSIS:

10 valientes concursantes sufrirán el humor de sus compañeros, cuyo objetivo es hacerlos reír, y donde el ganador será quien mejor aguante la carcajada. Encerrados en un set robotizado con más de 50 cámaras, su objetivo final será ganar un premio de 100.000 euros para la ONG que ellos elijan.

OPERACIÓN TRIUNFO 2027

ESTRENO: Octubre 2027

SINOPSIS: El talent show musical sigue a un grupo de concursantes que ingresan en una Academia para formarse y demostrar su talento como cantantes y artistas. Cada semana, en una gala con público en directo en Terrassa (Barcelona), los concursantes deben competir y demostrar sus habilidades sobre el escenario. Operación Triunfo se estrenó en 2001, convirtiéndose en un fenómeno nacional, siendo todavía la final de su primera edición el momento más visto de la historia de un programa de televisión en España. Operación Triunfo regresa a Prime Video en 2027 tras el éxito de sus ediciones anteriores. En 2023, se convirtió en el contenido original español que más suscripciones nuevas generó en la historia del servicio en España, además del estreno nacional más visto en la historia de Prime Video en el país. En 2025, superó los 1.600 millones de visualizaciones en redes sociales —duplicando los números de la edición anterior— y registró un 18% más de horas de contenido consumidas por persona respecto a 2023, consolidándose como uno de los fenómenos de entretenimiento más relevantes de España.

ATASCO (T5)

ESTRENO: Próximamente

SINOPSIS: Un torero interpreta una cadena de malos augurios como el presagio de una tragedia inminente, un agente de la DGT utiliza un helicóptero de vigilancia para provocar que su cuñado cometa una infracción de tráfico, un jurado popular recién salido del juzgado, un teléfono SOS en un poste de auxilio conecta a un chico aburrido con una operadora apasionada por los acertijos. Historias inesperadas, divertidas y emotivas que vuelven a convertir el asfalto en escenario de encuentros imposibles.

CITAS BARCELONA (T3)

ESTRENO: 2027

SINOPSIS:

Citas Barcelona sigue la estela de la primera temporada, donde los personajes se encuentran cara a cara después de conocerse en internet; buscando amor, sexo o simplemente alguien que les aleje de la soledad. La serie narra encuentros entre desconocidos en la ciudad de Barcelona, historias sobre lo que ocurre cuando la tecnología desaparece y lo único que queda son dos personas con sus propias necesidades y contradicciones. Cómo es la primera cita, cuando entran en juego los miedos, los secretos y las expectativas serán algunos de los hilos conductores del guion de Citas Barcelona donde, en un marco muy urbano, cada capítulo narrará la historia de dos citas. A lo largo de la temporada, los personajes se mezclan y entrelazan, cruzándose algunas de las historias y ofreciendo una mirada elegante, natural y entretenida de las relaciones de pareja actuales, de su diversidad y complejidad.

CITAS: LA PELÍCULA

ESTRENO: 2027

SINOPSIS:

¡Llega Sant Jordi y Barcelona se convierte en la capital del romanticismo! Las calles se llenan de libros, rosas y parejas que pasean por el centro cogidas de la mano y una sonrisa de oreja a oreja. Y luego están esos solteros que quieren aprovechar la magia del día del amor, para que Sant Jordi les traiga un match épico.

HECHOS PROBADOS

ESTRENO: Próximamente

SINOPSIS:

La historia sigue a dos hermanas abogadas -Inés y Delia- distanciadas por conflictos del pasado, que se reencuentran para defender un caso de negligencia médica. A partir de ahí, ambas deberán enfrentarse no solo a la complejidad del caso, sino también a tensiones familiares, dilemas éticos y decisiones personales que pondrán a prueba su forma de entender la profesión.

KRAKEN: EL LIBRO NEGRO DE LAS HORAS

ESTRENO: 27 de junio

SINOPSIS:

Kraken (Alejo Sauras) dejó la Ertzaintza hace tiempo, y ahora trabaja como docente en la universidad. Pero una llamada cambiará su vida para siempre. Un día, un desconocido le llama para comunicarle que tiene secuestrada a su madre, y que la matará a no ser que logre encontrar un valioso libro de valor incalculable. El principal problema es que la madre de Kraken lleva décadas muerta… ¿o tal vez no?

LA QUE SE AVECINA (T17)

ESTRENO: Finales de 2026

SINOPSIS: Diecisiete temporadas contemplan ya a los vecinos de Contubernio 49, que siguen evolucionando como personas humanas, no siempre a mejor: Antonio sale del zulo sediento de venganza, Amador muta a criptobró, Bruno busca un heredero, la marquesa flirtea con la muerte, Yoli y Óscar con la vida, Maite con la miseria, Fina y Julia con el amor, Menchu con la soledad, Berta y Greta con la duda... Y entre flirteos, separaciones, traiciones, andamios, derramas, sacacorchos y monjas voladoras, nuestros protas demostrarán que en el sótano de sus fracasos siempre hay una planta más.

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO: LA SERIE (T2)

ESTRENO: Próximamente

SINOPSIS:

Padre no hay más que uno vuelve para una segunda temporada. La serie arranca cuando la Familia Vicho se muda a otra ciudad por el nuevo trabajo de la madre, Helena, en la App Conchi. Mientras ella comienza una nueva etapa profesional, su marido, Mateo, deja aparcada su carrera para quedarse en casa cuidando de sus cinco hijos. Mateo quiere poner en práctica todas las teorías sobre educación consciente y alimentación sana que lleva años leyendo, pero pronto descubrirá que llevarlas a cabo en el día a día no es tan fácil como imaginaba

POMBO (T6)

ESTRENO: Próximamente

SINOPSIS: Tras la noticia del embarazo de Lucía y Álvaro, la familia Pombo espera con ilusión la llegada de Lola, la séptima nieta de Papin y Sito. Su nacimiento marcará el inicio de una temporada llena de cambios: nuevas ambiciones profesionales, amores que despegan y crisis que nadie veía venir.

SIN GLUTEN (T2)

ESTRENO: Próximamente

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SINOPSIS: Mientras Ricardo se refugia de su pérdida en la alta cocina y en un piso compartido con el director, las aulas de la escuela se ponen patas arriba con la llegada de una alumna desafiante, un carismático agricultor y un embarazo que nadie sabe de quién es.