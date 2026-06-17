Noir gallego
‘Nudos de sal’, el crimen que rompe la calma de las Rías Baixas
Nacho Carreras firma un thriller ambientado en una urbanización de lujo donde la muerte de un hombre abre una espiral de sospechas, secretos y obsesión.
Hay lugares que parecen construidos para esconder lo que nadie quiere mirar. ‘Nudos de sal’, la nueva novela de Nacho Carreras, arranca en una exclusiva urbanización de las Rías Baixas, un escenario de apariencia tranquila que pronto queda marcado por la muerte. El cadáver del mejor amigo de Alfredo Otero rompe de golpe la vida apacible de este jubilado y convierte el paisaje gallego en el punto de partida de una investigación cada vez más oscura.
Alfredo no es un investigador al uso, pero la muerte de su amigo lo empuja hacia una búsqueda obsesiva en la que cada pista abre una grieta nueva. Un año después, el brutal ataque al policía Teo Costas vuelve a remover el caso y plantea una duda incómoda: ¿se trata de una venganza o de algo que todavía no ha salido a la luz?
Carreras construye así un thriller de atmósfera cerrada, con el mar, el lujo y el silencio como piezas de una misma tensión. ‘Nudos de sal’ no se apoya solo en el crimen, sino en todo lo que lo rodea: las apariencias, las medias verdades, las relaciones que se agrietan y ese pasado que parece resistirse a desaparecer. La novela se presenta como un “galician noir lleno de claroscuros”, una etiqueta que encaja con una historia donde la belleza del entorno contrasta con la violencia que emerge bajo la superficie.
El autor llega a este libro después de ‘Marea muerta’, novela también vinculada al territorio gallego y ambientada en las Islas Cíes. En aquella historia ya exploraba una investigación atravesada por mentiras y giros de trama, un terreno que ahora vuelve a recorrer desde otro lugar: el de un jubilado atrapado entre la necesidad de saber la verdad y el peligro de descubrirla demasiado tarde.
Publicado por Roca Editorial, ‘Nudos de sal’ llega a las librerías como una apuesta clara para los lectores de novela negra que buscan misterio, ritmo y una ambientación reconocible. Son 336 páginas de intriga en las que las Rías Baixas dejan de ser solo un refugio junto al mar para convertirse en el escenario de una historia donde nadie parece completamente inocente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para ver su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
- Las terapias contra la obesidad muestran beneficios inesperados frente a la artrosis: reducen la inflamación y protegen el cartílago
- Estos son los requisitos para obtener la actual Tarjeta Rosa de transporte en Barcelona: edad e ingresos brutos familiares
- Los psicólogos coinciden: levantar la voz no significa ser dominante, más bien todo lo contrario
- Miles de jubilados pueden reclamar hasta 1.800 euros a la Seguridad Social por el complemento de maternidad
- Arnau, 24 años: “Me siento el hombre más rico de la Tierra pudiendo vivir así. Gastas menos y comes por una calidad superior de lo que compras”
- Kiko Matamoros reaparece tras pasar por quirófano para su enésima operación estética: “Lo hago porque me da la gana”
- Nati, Eladio, Mireia y Aitor: los cuatro rostros que explican por qué hay que respetar los asientos reservados en metro y bus de Barcelona