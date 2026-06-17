Martiño Rivas se pone al frente de 'Ella, maldita alma': "Participar en una adaptación de mi padre era una oportunidad que no podía dejar escapar"

Martiño Rivas regresa este jueves al prime time de Mediaset España con ‘Ella, maldita alma’, una serie romántica con tintes de thriller político ambientada en un pueblo costero ficticio de Cádiz. El actor interpreta a Isaac, un hombre que intenta escapar de los problemas de su pasado mientras se reencuentra con su primo y se ve envuelto en una intensa historia de amor marcada por secretos, heridas familiares y corrupción urbanística. Además, el proyecto tiene un componente especialmente emocional para él, ya que adapta un relato escrito por su propio padre.

YOTELE. Llegas este jueves a Telecinco con ‘Ella, maldita alma’. ¿Qué vamos a encontrar en esta nueva historia?

MARTIÑO RIVAS. Bueno, esto es una historia de amor, yo creo, de pasión. Es un amor imposible. Ya no hay muchos amores que puedan entrar con todas en esa categoría, pero este sí es uno de ellos y además todo se desencadena muy rápido. Hay emociones muy fuertes por las que transitan los personajes y creo que hay una historia ahí potente.

YOTELE. Maxi Iglesias, Karina Kolokolchykova y tú formáis una especie de triángulo amoroso. ¿Cómo es primero la relación de tu personaje con el de Maxi Iglesias y cómo vive ese interés amoroso?

MARTIÑO RIVAS. Estos dos personajes, Isaac y Fermín, son primos, pero pasaron una infancia en la cual eran prácticamente hermanos porque Fermín vive con nosotros en nuestra casa. Luego él acaba entrando en un seminario, hay cierto distanciamiento y finalmente se produce el deseado reencuentro.

Mi personaje tiene la esperanza de dejar atrás problemas con el padre y escapar un poco de su sombra. También cree que empezar de nuevo puede servirle para dejar atrás ciertos problemas que arrastra en su matrimonio con Ana. Pero luego el destino está escrito de otra forma. Cuando llegan al pueblo lo hacen con mucha ilusión y después las cosas se acaban torciendo.

YOTELE. El personaje de Ana también arrastra un pasado importante.

MARTIÑO RIVAS. Sí, ella pierde a un hijo en la guerra de Ucrania y eso es una cicatriz que le ha marcado profundamente y que le cuesta superar.

YOTELE. Más allá de la historia romántica, también parece haber una trama de thriller político con especulación inmobiliaria y corrupción.

MARTIÑO RIVAS. Sí. Todas esas tramas secundarias no estaban en el relato original. Son creación de Laura de la Guerra, que es una de las creadoras de la serie. La premisa dramática sí es la del relato ‘Ella, maldita alma’, pero el texto original es muy breve, son apenas nueve páginas.

Aquí estamos hablando de muchos capítulos de unos 70 minutos aproximadamente. Entonces se aprovecha para hacer un retrato de este pueblo costero ficticio, La Isleta, y de toda la gente que vive allí. Y dentro de ese universo aparecen temas como la especulación, la corrupción, la arqueología y otros elementos que forman parte del tejido de la historia.

YOTELE. Rodasteis durante meses en Cádiz. ¿Qué aporta ese entorno a la serie?

MARTIÑO RIVAS. Prácticamente todo se rodó en Conil de la Frontera y fue increíble. Claro, hay ciertas similitudes con mi código postal, que es A Coruña, pero nunca pensé que me sentiría tan cómodo fuera de casa.

Estuvimos en una época fuera de temporada, así que el pueblo estaba prácticamente para nosotros y para sus habitantes. No había turismo. Fue descubrir un Conil completamente distinto al que suele conocer la gente. Comimos de maravilla, el paisaje es espectacular, tienes una playa kilométrica para ir a correr… Fuimos muy afortunados de que la serie cayese allí. Es un lugar que no puedo dejar de recomendar.

YOTELE. Trabajas por primera vez en una adaptación de un relato de tu padre. ¿Tiene un punto especial como hijo?

MARTIÑO RIVAS. Sí, claro, es una motivación extra. Ya se habían hecho muchas adaptaciones de trabajos de mi padre, tanto para televisión como para cine, pero nunca había tenido la oportunidad de participar en una de ellas ni de vincularme a algo en lo que él estuviese presente de alguna manera. Cuando surgió esta oportunidad no quería dejarla escapar. Me hizo mucha ilusión.

YOTELE. ¿Él ha podido ver ya la serie?

MARTIÑO RIVAS. Creo que vio el primer capítulo hace tiempo, pero era un montaje muy inicial. La versión definitiva todavía no la hemos visto. Estamos esperando al estreno del jueves. Nos pasa igual con el resto de capítulos, no hemos podido verlos todavía, así que tenemos muchas ganas de descubrir el resultado final y también de ver cómo reacciona la gente.

YOTELE. Las series en abierto viven un momento complicado en audiencias. ¿Cómo afrontáis esa realidad?

MARTIÑO RIVAS. Es el contexto actual y es lo que toca. Nosotros tenemos mucha ilusión porque por fin la serie va a estar ahí fuera y la gente va a tener la oportunidad de verla. Estamos expectantes por saber cuál será la reacción y ojalá guste.

YOTELE. ¿Os preocupa mucho la audiencia?

MARTIÑO RIVAS. Si te preocupa tampoco es algo que puedas controlar realmente.

YOTELE. ¿La historia queda cerrada o deja puerta abierta?

MARTIÑO RIVAS. Es un final cerrado. Es una historia de nueve capítulos y hasta ahí se quería contar el relato.

YOTELE. Y más allá de ‘Ella, maldita alma’, ¿qué proyectos tienes ahora mismo?

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MARTIÑO RIVAS. Tengo varias cosas pendientes de estreno y ahora justo empiezo el biopic de Rocío Jurado, donde voy a interpretar a Pedro Carrasco. Y como aficionado al boxeo, me hace mucha ilusión. Es para Televisión Española.