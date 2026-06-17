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Capítulo 856

'La promesa', avance del capítulo 856: Julieta empieza a sospechar de Manuel mientras Jacobo busca respuestas

Al mismo tiempo, Jacobo sigue intentando averiguar qué ocurre realmente entre Martina y el hombre del Patronato.

'La promesa'

'La promesa' / RTVE

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Redacción Yotele

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Madrid
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Las dudas comienzan a acumularse para Julieta en el capítulo 856 de La Promesa. Tras conocer que Ciro ha conseguido dinero para continuar las obras de su casa, la joven pregunta directamente a Manuel si sabe algo sobre el asunto. Sin embargo, el heredero opta por mentirle y asegura no tener ninguna relación con el tema.

Al mismo tiempo, Jacobo sigue intentando averiguar qué ocurre realmente entre Martina y el hombre del Patronato. Después de quedarse sin respuesta por parte de la joven, decide acudir directamente a Adriano. Sin embargo, este opta por guardar silencio y proteger el secreto que podría hacer saltar por los aires más de una relación.

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Por si fuera poco, Alonso descubre las presiones que Ciro ha estado ejerciendo sobre Manuel y no duda en enfrentarse a él. Lo que desconoce es que Julieta escucha toda la conversación y empieza a comprender que la situación es mucho más grave de lo que imaginaba.

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