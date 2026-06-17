Disney+ prepara ‘Operación Baby’, una serie sobre el secuestro de Mélodie Nakachian con Javier Ruiz Caldera al frente

Disney+ llevará a la ficción uno de los secuestros más mediáticos de la historia reciente de España. Según ha podido saber YOTELE en exclusiva, la plataforma prepara ‘Operación Baby’, una serie centrada en el caso de Mélodie Nakachian que estará dirigida por Javier Ruiz Caldera.

El proyecto estará producido por Películas Pendelton, compañía fundada en 1992 por Javier Fesser y Luis Manso. La productora ha estado detrás de títulos como ‘Campeones’, ‘Camino’, ‘El milagro de P. Tinto’ e ‘Historias lamentables’.

El reparto cuenta, según ha podido saber este medio, con Víctor Duplá y Bartholomew Boutellis. Este último es un intérprete de nacionalidad francesa, por lo que podría encarnar a alguno de los responsables del secuestro, aunque el papel concreto que asumirá todavía no está confirmado.

Mélodie Nakachian tenía cinco años cuando fue secuestrada el 9 de noviembre de 1987 mientras se dirigía al colegio junto a su hermano. La niña permaneció retenida durante once días hasta que fue localizada y liberada por el GEO en un apartamento de Torreguadiaro, en Cádiz. El caso conmocionó al país y acabó con numerosos implicados condenados, gran parte de ellos de nacionalidad francesa.

Javier Ruiz Caldera, responsable de películas como ‘Spanish Movie’, ‘Tres bodas de más’, ‘Anacleto: agente secreto’ y ‘Superlópez’, se pondrá al frente de esta nueva producción. También tiene experiencia en televisión tras dirigir episodios de 'El Ministerio del Tiempo', 'Mira lo que has hecho' y 'El otro lado', estas dos últimas de la mano de Berto Romero.

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Disney+ todavía no ha anunciado oficialmente el proyecto, pero lleva tiempo cocinándose, y tras pasar unos meses grabándose en Madrid, ahora el equipo se ha trasladado a la ciudad de Marbella para continuar con el rodaje.