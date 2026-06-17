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Martes 16 de junio

Audiencias TV ayer | El Francia-Senegal arrasa en La 1, con 'El hormiguero' sin notar el efecto del fútbol y 'Horizonte' como el más afectado

El partido supera los 3,3 millones de espectadores y Antena 3 se impone en la noche con 'En tierra lejana'.

Mundial, 'El hormiguero' y 'Horizonte'

Mundial, 'El hormiguero' y 'Horizonte' / RTVE/Atresmedia/Cuatro

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Carlos Merenciano

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Madrid
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El Mundial de fútbol volvió a convertirse en el gran protagonista de la jornada. La goleada de Francia sobre Senegal fue lo más visto del día en televisión al reunir a 3.322.000 espectadores y alcanzar un espectacular 27,6% de cuota de pantalla en La 1. El arrastre del encuentro benefició también a 'La Revuelta', que tras el fútbol anotó un 11,8% de share y 985.000 espectadores en la cadena pública.

A pesar de la fortísima competencia del Mundial, 'El Hormiguero' resistió con solvencia en Antena 3, sin notar demasiado el efecto del deporte rey. La visita de Zendaya y Tom Holland permitió al programa firmar un 12,3% de cuota y 1.533.000 espectadores en el access prime time, datos relativamente cercanos a su cuota habitual sin la cita deportiva. Quien si notó más su efecto fue 'Horizonte', que mantuvo un gran rendimiento en el access, con un 7,8% de cuota y 978.000 espectadores, aunque bajando varios puntos respecto a sus datos normales.

Ya en la noche, Antena 3 logró el liderazgo del prime time con un nuevo episodio de 'En tierra lejana', que alcanzó un 12,9% de share y reunió a 833.000 espectadores. En Telecinco, el primer debate final de 'La isla de las tentaciones' se quedó con un 11,6% de cuota y 706.000 espectadores.

Cuatro volvió a firmar una gran noche gracias a 'Código 10', que alcanzó un notable 8,5% de share y 519.000 espectadores. Por su parte, Marc Giró registró un 4,8% de share y 364.000 espectadores con una nueva entrega de 'Cara al show' en laSexta.

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