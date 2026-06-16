Zendaya y Tom Holland desatan la locura en Madrid antes de su histórica visita a 'El Hormiguero'

Madrid es, oficialmente, el epicentro mundial del universo Hollywood. Tras recibir al mismísimo Papa León XIV y albergar la arrolladora visita de Bad Bunny, la capital de España ha sucumbido ante la pareja del momento: Zendaya y Tom Holland.

Los actores han aterrizado en nuestro país para promocionar por todo lo alto su próximo y esperadísimo taquillazo, Spider-Man: Brand new day (en cines el 29 de julio), pero su visita ha ido muchísimo más allá del cine, desatando una auténtica histeria colectiva.

La agenda oficial arrancó este lunes en el Hotel Four Seasons con un encuentro de prensa que ha hecho saltar todas las alarmas en las revistas del corazón. Zendaya y Tom Holland han posado juntos en Madrid por primera vez tras los fortísimos rumores de boda.

Las especulaciones sobre un matrimonio secreto están al rojo vivo. ¿El motivo? Un incendiario comentario de Law Roach, estilista de la actriz, que soltó en los Actor Awards que el enlace "ya se había celebrado". Por si fuera poco, las cámaras no han dejado de apuntar a las sencillas alianzas de oro que ambos lucen en sus manos y de las que no se han despegado durante su estancia madrileña.

A pesar del brutal blindaje mediático, la pareja ha querido exprimir la noche madrileña. Nada más aterrizar, disfrutaron de una discreta escapada gastronómica en Trèsde, un conocido bistró de La Latina. Lejos de esconderse, se fotografiaron con los trabajadores del local, provocando un aluvión de memes en redes: "En Madrid ya es más fácil cruzarte con Spider-Man que encontrar un piso de alquiler de tres habitaciones", bromeaban los usuarios.

El momento más multitudinario se vivió en la Plaza de Colón. Bajo el lema "Madrid, tenemos una misión", Tom Holland apareció por sorpresa en la fan zone de la "Plaza Selección" justo antes del debut de España en el Mundial contra Cabo Verde. El actor británico desató la locura de miles de aficionados al subirse al escenario para desearle suerte al conjunto de Luis de la Fuente.

Aunque se esperaba que Holland cumpliera con parte de la agenda en solitario, Zendaya no se ha separado de él. Ambos fueron cazados en los alrededores de Las Rozas derrochando ternura con una fan que consiguió la foto más codiciada del año.

El colofón de esta histórica visita se producirá este martes 16 de junio por la noche en el plató de 'El Hormiguero'. Zendaya y Tom Holland acudirán juntos por primera vez al programa de Pablo Motos en Antena 3 en una entrevista que promete dejar grandes titulares.

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Además de hablar del nuevo film arácnido, se espera que los actores desvelen detalles de su otro gran proyecto veraniego, La Odisea de Christopher Nolan.