'La hora de La 1'
¿Por qué no ha presentado hoy Silvia Intxaurrondo 'La Hora de La 1'?
La presentadora titular se ausenta del matinal de La 1 y RTVE ya ha movido ficha de manera interna para elegir a su sustituto "por unos días".
Sorpresa a primera hora de la mañana en las mañanas de la televisión pública. Los espectadores de 'La Hora de La 1' se habrán percatado de una notable ausencia en el plató: Silvia Intxaurrondo no ha estado al frente del programa. Una baja temporal que ha obligado a RTVE a reestructurar su plantel de presentadores de cara a las próximas jornadas.
El último día de la periodista vasca en el plató fue el pasado viernes 12 de junio. Tras un lunes 15 en el que el formato estuvo liderado por Álex Barreiro —rostro habitual de las sustituciones veraniegas de la cadena—, el programa cambia de manos de manera oficial para cubrir este parón.
El encargado de coger las riendas del magacín a partir de este mismo martes 16 de junio es Lluís Guilera. El periodista y actual conductor del Canal 24 Horas regresa a un territorio que conoce a la perfección y así lo anunciaba él mismo a través de sus redes sociales.
De este modo, Guilera asume las labores de presentación durante un período de tiempo que, por el momento, RTVE no ha querido concretar. No se ha especificado cuántos días se extenderá exactamente esta ausencia de Intxaurrondo ni los motivos de la misma, aunque todo apunta a un breve descanso.
El regreso de Lluís Guilera al formato de las mañanas no es, ni mucho menos, una casualidad. Su vínculo con 'La Hora de La 1' se remonta al año 2020, coincidiendo con los inicios del magacín, cuando se incorporó al equipo como director del espacio que en ese momento presentaba y codirigía Mónica López. Posteriormente, en 2022, el periodista dio el salto delante de las cámaras como presentador sustituto, una función que ahora retoma con el objetivo de mantener los grandes datos de audiencia del matinal de La 1 hasta el esperado regreso de Silvia Intxaurrondo.
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