Muere la actriz turca Ece Irtem, protagonista de ‘Pecado original’ y ‘El hombre equivocado’, un día después de cumplir 35 años

La actriz turca Ece Irtem ha fallecido a los 35 años, apenas un día después de celebrar su cumpleaños. La intérprete murió este lunes 15 de junio en su domicilio de Estambul, donde se encontraba acompañada por su madre, según confirmó su abogado.

Las primeras evaluaciones apuntan a que pudo sufrir un ataque al corazón alrededor del mediodía. No obstante, su representante legal ha pedido esperar al informe de la autopsia para conocer con exactitud la causa de la muerte y ha señalado que la investigación todavía continúa.

Irtem era un rostro conocido por los seguidores de las ficciones turcas emitidas en España. Participó en títulos como ‘Pecado original’, ‘Amor sin límite’, ‘Me robó mi vida’ y ‘Mundos opuestos’. También compartió reparto con Can Yaman en ‘El hombre equivocado’.

Precisamente, Can Yaman reaccionó a la noticia compartiendo en sus redes sociales una fotografía en blanco y negro junto a su compañera, acompañada de un corazón roto. La productora Gold Film y otros actores de la industria turca también han publicado mensajes de despedida y condolencias para la familia.

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Ece Irtem había comenzado su trayectoria interpretativa en 2014 y se encontraba en plena actividad profesional. Su funeral se celebrará en Esmirna, su ciudad natal, después de una muerte repentina que ha causado una fuerte conmoción entre sus compañeros y los espectadores de las series turcas.