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Martiño Rivas será Pedro Carrasco en el biopic de RTVE sobre Rocío Jurado

El actor gallego se incorpora al proyecto sobre la vida de ‘La más grande’, cuyo rodaje comenzará en las próximas semanas.

Martiño Rivas será Pedro Carrasco en el biopic de RTVE

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Carlos Merenciano

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Madrid
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RTVE ya ha encontrado al actor que dará vida a Pedro Carrasco en su nueva ficción sobre Rocío Jurado. Según ha podido saber YOTELE en exclusiva, Martiño Rivas interpretará al histórico boxeador en el biopic que prepara la cadena pública y que comenzará a grabarse durante las próximas semanas.

El fichaje coloca al protagonista de ‘Ella, maldita alma’ en uno de los papeles centrales del proyecto. La serie reconstruirá la relación entre Rocío Jurado y Pedro Carrasco, una de las parejas más populares de la España de su época, además de detenerse en sus respectivas trayectorias profesionales y en la vida familiar que compartieron.

La elección de Martiño Rivas supone uno de los primeros grandes movimientos conocidos del reparto. El actor asumirá el reto de encarnar a Pedro Carrasco, campeón mundial de boxeo y primer marido de Rocío Jurado, con quien tuvo a su hija Rocío Carrasco. La identidad de la actriz que interpretará a la cantante todavía no ha trascendido.

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La nueva producción de RTVE no será la primera ficción televisiva sobre Jurado. Años atrás se rodó ‘Como alas al viento’, una miniserie protagonizada por Eva Almaya en la que Javier Mora encarnó a Pedro Carrasco, aunque aquel proyecto no llegó a emitirse originalmente en televisión, pasando únicamente por Flixolé, plataforma centrada en cine español. Ahora, además, coincidiendo con el veinte aniversario de la muerte de la cantante, Movistar Plus+ estrenará el próximo 25 de junio la serie documental 'La más grande', donde abordará su vida profesional. 

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