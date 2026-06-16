Capítulo 855
'La Promesa', avance del capítulo 855: Martina confiesa a Jacobo que no puede olvidar a otro hombre
Por otro lado, Ángela toma una decisión importante respecto a su futuro junto a Curro.
Los sentimientos de Martina vuelven a situarse en el centro de la trama durante el capítulo 855 de La Promesa. Después de días de dudas, la joven admite ante Jacobo que sigue pensando en el hombre que la besó. Sin embargo, aunque se sincera parcialmente, no se atreve a revelar que ese hombre es Adriano.
Por otro lado, Ángela toma una decisión importante respecto a su futuro junto a Curro. La joven acepta retrasar su boda hasta que se formalice el título nobiliario de su prometido, una noticia que llena de satisfacción a Leocadia. No ocurre lo mismo con Cristóbal, que atraviesa uno de sus momentos más tensos dentro del servicio.
En paralelo, Lope continúa luchando por recuperar a Vera. Convencido de que todavía existe una oportunidad para ellos, decide abrirle su corazón una vez más y le propone abandonar juntos La Promesa para comenzar una nueva vida en Madrid. Una oferta que podría cambiarlo todo entre ambos.
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