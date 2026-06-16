El reproche de Zendaya a Tom Holland tras su respuesta sobre cómo gestiona la fama: "Gracias, ¿eh?"

Zendaya y Tom Holland han cumplido con las expectativas. Tras paralizar las calles de Madrid, la pareja cinematográfica y sentimental más buscada de Hollywood ha pisado el plató de 'El Hormiguero' para presentar 'Spider-Man: Brand new day'. Una visita histórica que no solo ha dejado grandes titulares sobre su evolución profesional, sino también momentos de lo más divertidos (y algún que otro "zasca" de pareja) que ha presenciado Pablo Motos.

Uno de los grandes momentazos de la noche ha llegado cuando Pablo Motos les ha preguntado cómo gestionan la brutal fama mundial que arrastran. Tom Holland no ha dudado en confesar su secreto mejor guardado: "El golf es mi salvavidas". Una respuesta puramente individual que ha provocado la reacción inmediata e irónica de Zendaya, que le ha lanzado un divertido reproche con un cortante "Gracias, ¿eh", que ha desatado las risas del público al ver que el actor se olvidaba de ella.

Rápidamente, el británico ha intentado reconducir la situación entre risas: "No, pero es verdad que con las vidas que llevamos... lo importante es tener a tu alrededor a tus amigos, a tu familia... y el golf, claro. He dicho el golf porque es el deporte que más te humilla. Tú puedes haber firmado el mayor contrato del mundo, pero vas a jugar al golf, te sale fatal y te pone los pies en la tierra".

Zendaya, por su parte, ha dejado claro que este deporte no es su especialidad: "No juego. Le puedo dar a la bola y tengo buena pinta, tengo un swing bastante espectacular, pero luego la bola va donde quiere".

La madurez de los personajes de 'Spiderman'

Tras ver Tom Holland como adolescente en sus primeras veces en 'El Hormiguero', que coincidieron con su llegada a 'Spiderman', Zendaya ha reflexionado sobre cómo han evolucionado sus personajes en la saga después de tanto tiempo: "Es muy poco habitual trabajar con el mismo personaje tanto tiempo. Llevamos interpretándolo desde que teníamos 19 y 20 años. Hemos madurado juntos y también los personajes".

"Yo he notado mucho cómo ha madurado él según avanzaban las películas. En esta es donde vemos más al auténtico Tom Holland porque lleva siendo Peter tanto tiempo que ha sido algo muy especial".

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Clases de ganchillo

Más allá de las confesiones, el momento más surrealista de la noche ha sido cuando Zendaya ha decidido ponerse el mono de profesora y ha enseñado en directo a hacer ganchillo tanto a Pablo Motos como a Tom Holland, dejando una escena divertidísma y sorprendente para el recuerdo.