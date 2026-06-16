‘La bola’, el libro que destapa una de las imposturas más fascinantes del periodismo español

Hay historias que parecen demasiado increíbles para ser verdad. ‘La bola’, el primer libro de Daniel Verdú, parte precisamente de una de ellas: la de Mar de Marchis, una mujer que irrumpió en la escena mediática española en 2011, fundó una revista de culto y logró moverse entre periodistas, escritores y figuras públicas sin que casi nadie supiera quién era realmente. Alfaguara publica esta obra dentro de su colección de narrativa basada en hechos reales.

El libro no se limita a reconstruir un personaje. Verdú utiliza el caso de Marchis para mirar una época marcada por la crisis económica, el desconcierto en los medios, el auge de las redes sociales y la fragilidad de la verdad. Una mujer sin rostro público, con varias versiones sobre sí misma y una capacidad extraordinaria para seducir, convencer y manipular, terminó convirtiéndose en un símbolo de un tiempo en el que la identidad empezaba a ser también una construcción digital.

‘La bola’ funciona como una investigación, pero se lee con la tensión de una novela. Hay misterio, poder, vanidad, fascinación y una pregunta que atraviesa todo el relato: ¿por qué tanta gente quiso creer en ella? Verdú no plantea solo quién fue Mar de Marchis, sino qué decía su historia de quienes la rodearon y de un mundo dispuesto a aceptar una mentira cuando la mentira resultaba brillante, útil o simplemente irresistible.

La fuerza del libro está también en su protagonista. Mar de Marchis fue descrita como una figura creativa, arrolladora y frágil, capaz de infiltrarse en grandes periódicos, atraer talento y cerrar acuerdos sin exponerse físicamente. Elvira Lindo la ha definido como un personaje “propio de Patricia Highsmith”, mientras que Manuel Jabois habla de un viaje “alucinado y absorbente” alrededor de una historia real difícil de creer.

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Con ‘La bola’, Daniel Verdú firma una de esas lecturas que atrapan tanto por lo que cuentan como por lo que obligan a pensar. Es un libro para quienes disfrutan de las historias reales con pulso narrativo, de los personajes ambiguos y de los relatos que se mueven en esa zona incómoda donde la verdad, la impostura y el deseo de creer se confunden.