Lunes 15 de junio
Audiencias TV ayer | El debut de España en el Mundial barre con un 60% y 'En guardia' destaca por la noche en Cuatro
'La isla de las tentaciones' lidera con sus últimos reencuentros y se impone a la semifinal de 'MasterChef'
PRIME TIME
Antena 3
El Hormiguero: 13,6% y 1.637.000
En tierra lejana: 10,8% y 778.000
La 1
La revuelta: 10,4% y 1.257.000
MasterChef: 12,3% y 746.000
Telecinco
First Dates: 7,8% y 942.000
La isla de las tentaciones: 13,1% y 855.000
Cuatro
First Dates: 4,3% y 468.000
Horizonte: 9,6% y 1.153.000
En guardia: 8,2% y 663.000
laSexta
laSexta Clave: 4,4% y 461.000
El Intermedio: 6,4% y 770.000
El Taquillazo: Legado en los huesos: 4% y 280.000
La 2
Trivial Pursuit: 5,2% y 576.000
Cifras y letras: 6,5% y 784.000
Cine Clásico: 3,8% y 403.000
LATE NIGHT
Telecinco
La isla de las tentaciones: 12,5% y 317.000
La 1
Estudio Estadio: Mundial: 8,6% y 162.000
Cuatro
Los galindos toda la verdad: 6,2% y 268.000 / 6,9% y 153.000
Antena 3
En tierra lejana: 6,2% y 193.000
laSexta
Cine: El silencio de la ciudad blanca: 3,3% y 81.000
TARDE
La 1
Teledeporte: Directo al Mundial: 12,6% y 1.197.000
Camino a Nueva York: 12,5% y 1.105.000
Previo Mundial 2026: 57,9% y 6.858.000
Fútbol Mundial: España - Cabo Verde: 60,4% y 7.322.000
Camino a Nueva York: 25,6% y 2.612.000
Antena 3
Sueños de libertad: 13,3% y 1.207.000
Y Ahora Sonsoles: 5,6% y 622.000
Pasapalabra: 16,3% y 1.659.000
Telecinco
El tiempo justo: 7,7% y 708.000
El diario de Jorge: 3,7% y 460.000
Allá tú: 7,7% y 799.000
laSexta
Zapeando: 5,8% y 582.000
Más Vale Tarde: 2,5% y 281.000
Cuatro
Todo es mentira: 7,2% y 653.000 / 2,8% y 318.000
Lo sabe, no lo sabe: 1,9% y 235.000
La 2
El Cazador: 2,5% y 225.000
Saber y ganar: 7,3% y 686.000
Grandes Documentales: 4% y 347.000
Malas Lenguas: 2,5% y 291.000
Sukha: 1,3% y 169.000
Jeipardy: 2,7% y 275.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 13,8% y 349.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,5% y 830.000
La ruleta de la suerte: 19,5% y 1.450.000
La 1
La Hora de La 1: 18,7% y 353.000
Mañaneros: 14,4% y 447.000 / 12% y 972.000
laSexta
Aruser@s: 14% y 297.000
Al Rojo Vivo: 8,1% y 302.000
Telecinco
La mirada crítica: 8,4% y 142.000
El programa de AR: 13,2% y 295.000
Vamos a ver: 9,9% y 327.000
El precio justo: 8,4% y 566.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,7% y 11.000 / 2% y 41.000
En boca de todos: 8,4% y 264.000
La 2
El Cazador: 1,3% y 84.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 22,3% y 2.107.000
Telediario 1: 13,5% y 1.267.000
Informativos Telecinco 15H: 9,2% y 866.000
laSexta Noticias 14H: 8,2% y 694.000
Noticias Cuatro 1: 8,5% y 608.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18,9% y 2.046.000
Telediario 2: 15,7% y 1.686.000
Informativos Telecinco 21H: 7% y 753.000
laSexta Noticias 20H: 6% y 609.000
Noticias Cuatro 2: 4,7% y 477.000
RÁNKING
Diario: La 1 (22,8%), Antena 3 (12%), Telecinco (8,1%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,2%), La 2 (3,5%).
Mes: La 1 (13,5%), Antena 3 (12,6%), Telecinco (9%), Cuatro (6,5%), laSexta (5,6%), La 2 (3,5%).
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