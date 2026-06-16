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Lunes 15 de junio

Audiencias TV ayer | El debut de España en el Mundial barre con un 60% y 'En guardia' destaca por la noche en Cuatro

'La isla de las tentaciones' lidera con sus últimos reencuentros y se impone a la semifinal de 'MasterChef'

España - Cabo Verde / 'En guardia'

España - Cabo Verde / 'En guardia' / LA 1 / CUATRO

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Redacción Yotele

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Madrid
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PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 13,6% y 1.637.000

En tierra lejana: 10,8% y 778.000

La 1

La revuelta: 10,4% y 1.257.000

MasterChef: 12,3% y 746.000

Telecinco

First Dates: 7,8% y 942.000

La isla de las tentaciones: 13,1% y 855.000

Cuatro

First Dates: 4,3% y 468.000

Horizonte: 9,6% y 1.153.000

En guardia: 8,2% y 663.000

laSexta

laSexta Clave: 4,4% y 461.000

El Intermedio: 6,4% y 770.000

El Taquillazo: Legado en los huesos: 4% y 280.000

La 2

Trivial Pursuit: 5,2% y 576.000

Cifras y letras: 6,5% y 784.000

Cine Clásico: 3,8% y 403.000

LATE NIGHT

Telecinco

La isla de las tentaciones: 12,5% y 317.000

La 1

Estudio Estadio: Mundial: 8,6% y 162.000

Cuatro

Los galindos toda la verdad: 6,2% y 268.000 / 6,9% y 153.000

Antena 3

En tierra lejana: 6,2% y 193.000

laSexta

Cine: El silencio de la ciudad blanca: 3,3% y 81.000

TARDE

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial: 12,6% y 1.197.000

Camino a Nueva York: 12,5% y 1.105.000

Previo Mundial 2026: 57,9% y 6.858.000

Fútbol Mundial: España - Cabo Verde: 60,4% y 7.322.000

Camino a Nueva York: 25,6% y 2.612.000

Antena 3

Sueños de libertad: 13,3% y 1.207.000

Y Ahora Sonsoles: 5,6% y 622.000

Pasapalabra: 16,3% y 1.659.000

Telecinco

El tiempo justo: 7,7% y 708.000

El diario de Jorge: 3,7% y 460.000

Allá tú: 7,7% y 799.000

laSexta

Zapeando: 5,8% y 582.000

Más Vale Tarde: 2,5% y 281.000

Cuatro

Todo es mentira: 7,2% y 653.000 / 2,8% y 318.000

Lo sabe, no lo sabe: 1,9% y 235.000

La 2

El Cazador: 2,5% y 225.000

Saber y ganar: 7,3% y 686.000

Grandes Documentales: 4% y 347.000

Malas Lenguas: 2,5% y 291.000

Sukha: 1,3% y 169.000

Jeipardy: 2,7% y 275.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 13,8% y 349.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,5% y 830.000

La ruleta de la suerte: 19,5% y 1.450.000

La 1

La Hora de La 1: 18,7% y 353.000

Mañaneros: 14,4% y 447.000 / 12% y 972.000

laSexta

Aruser@s: 14% y 297.000

Al Rojo Vivo: 8,1% y 302.000

Telecinco

La mirada crítica: 8,4% y 142.000

El programa de AR: 13,2% y 295.000

Vamos a ver: 9,9% y 327.000

El precio justo: 8,4% y 566.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,7% y 11.000 / 2% y 41.000

En boca de todos: 8,4% y 264.000

La 2

El Cazador: 1,3% y 84.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,3% y 2.107.000

Telediario 1: 13,5% y 1.267.000

Informativos Telecinco 15H: 9,2% y 866.000

laSexta Noticias 14H: 8,2% y 694.000

Noticias Cuatro 1: 8,5% y 608.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,9% y 2.046.000

Telediario 2: 15,7% y 1.686.000

Informativos Telecinco 21H: 7% y 753.000

laSexta Noticias 20H: 6% y 609.000

Noticias Cuatro 2: 4,7% y 477.000

RÁNKING

Diario: La 1 (22,8%), Antena 3 (12%), Telecinco (8,1%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,2%), La 2 (3,5%).

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Mes: La 1 (13,5%), Antena 3 (12,6%), Telecinco (9%), Cuatro (6,5%), laSexta (5,6%), La 2 (3,5%).

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