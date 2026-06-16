Premios Anillos de Oro
Antonio Resines, Javier Cámara y las estrellas de nuestras series se citan en Tenerife en la primera edición de los Premios Anillos de Oro
Elena Sánchez y Santi Millán presentarán este sábado una gala que coronará a las mejores ficciones de la temporada y que contará con las actuaciones de Belén Aguilera y las hermanas Morente.
Santa Cruz de Tenerife se prepara para convertirse en el epicentro de la ficción nacional. Este sábado 20 de junio, el Recinto Ferial de la isla vestirá sus mejores galas para acoger la I edición de los Premios Anillos de Oro, la gran "Fiesta de las Series" organizada por el Círculo de Profesionales de las Series Españolas. Una cita inédita que repartirá un total de 23 galardones entre más de 90 trabajos candidatos.
El despliegue estelar comenzará a las 18:30 horas con una alfombra roja abierta al público por la que desfilarán más de 150 profesionales del sector audiovisual. Entre las muchísimas estrellas confirmadas destacan nombres de la talla de Javier Cámara, Unax Ugalde, Fele Martínez, Paula Prendes, Fernando Guillén-Cuervo o Bob Pop, además de creadores y directores de primer nivel.
Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la noche llegará con la entrega del Premio de Honor al icónico actor Antonio Resines, que sumará un nuevo reconocimiento a su impecable trayectoria.
La gala, que tendrá una duración aproximada de dos horas y media, estará conducida por una pareja televisiva de lujo: la periodista Elena Sánchez y el actor y presentador Santi Millán. El toque de humor de la tierra correrá a cargo del monologuista canario Abián Díaz.
La música también será una pieza clave del show, que contará con un cartel de actuaciones de lo más variado: desde el pop de Belén Aguilera y La Bien Querida, pasando por el duende de Kiki y Soleá Morente, la electrónica de Ale Acosta, el ritmo de Las Revoltosas y la majestuosidad de la Orquesta Filarmónica de Tenerife bajo la batuta de Diego Navarro.
Si estás en la isla y no te lo quieres perder, la organización ha anunciado que las entradas para el público general están prácticamente agotadas, pero aún quedan las últimas disponibles en su web oficial por un precio simbólico de 10 euros.
Pero los Premios Anillos de Oro no serán solo fiesta y glamour. Los días 19 y 20 de junio, los espacios culturales TEA y MUNA albergarán un completo programa de actividades paralelas para profesionales, prensa y público (previa inscripción en su web).
Viernes 19: Mesas redondas sobre el equipo de arte en las ficciones y una Master Class de postproducción y efectos visuales (VFX).
Sábado 20: El plato fuerte de la industria con la mesa "Plataformas y cadenas: qué buscan hoy para producir y adquirir series", encuentros profesionales "One to one" y un debate sobre el proceso de creación de los grandes éxitos televisivos.
El evento cuenta con el firme respaldo institucional del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, demostrando el potencial de las islas como un plató y un punto de encuentro clave para el sector audiovisual.
- Las terapias contra la obesidad muestran beneficios inesperados frente a la artrosis: reducen la inflamación y protegen el cartílago
- Los psicólogos coinciden: levantar la voz no significa ser dominante, más bien todo lo contrario
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'La demanda de empleo puede tener consecuencias muy importantes en las futuras prestaciones
- España no convence a Europa para obligar a las aerolíneas a que la maleta de mano sea gratuita en los aviones
- Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para ver su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
- El juez Peinado aplaza la decisión de retirar el pasaporte a Begoña Gómez solicitada por las acusaciones
- Los médicos vuelven a la huelga y preparan nuevas movilizaciones en septiembre: 'Sanidad no tiene intención de modificar su postura
- Mueren el youtuber Gaspi y el cantante Oliver Tree en el accidente de helicóptero en Río de Janeiro