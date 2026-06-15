'Valle Salvaje', avance del capítulo 433: Luisa destapa el sospechoso acoso de Rosalía a la pequeña María

La forzosa mudanza de Victoria y su inesperado asentamiento en la Casa Pequeña empiezan a alterar de forma drástica la aparente tranquilidad de los alrededores. Los vecinos y el servicio no quitan ojo a las estancias coloniales, desatando una auténtica ola de paranoia y desconfianza colectiva. Luisa y Bárbara, siempre atentas a cualquier anomalía que pueda poner en peligro a los suyos, se ponen en alerta máxima tras notar una serie de movimientos extraños que apuntan a que una nueva red de mentiras se está tejiendo a sus espaldas.

El foco de todas las sospechas se centra rápidamente sobre Rosalía, cuyo comportamiento errático empieza a resultar insostenible. Desoyendo por completo las severas advertencias, súplicas y órdenes directas de Leonor —quien intenta por todos los medios mantener la paz familiar—, Rosalía decide actuar por su cuenta y riesgo. Sin medir las consecuencias de sus actos, se presenta de improviso en las inmediaciones de la Casa Pequeña con una única y misteriosa fijación: rondar de cerca a la pequeña María.

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Esta inquietante presencia no pasa desapercibida para el ojo avizor de Luisa, quien intercepta la jugada y confirma de inmediato sus peores miedos. Sin perder un instante, acude a Bárbara para transmitirle su profunda preocupación, exponiendo paso por paso las mentiras de Rosalía. Ambas mujeres coinciden en que no se trata de una simple visita de cortesía, sino del preludio de un oscuro y peligroso secreto que está a punto de estallar y salpicar la estabilidad de todo el valle.