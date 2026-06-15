Semana del 15 al 21 junio
'Sueños de libertad', avance semanal: un cadáver en el jardín y una llamada del juzgado sacuden la fábrica
El gran secreto de Marta y Fina sale a la luz ante el patriarca, mientras Luz toma una drástica decisión que pondrá en jaque su propia libertad
'Sueños de libertad' afronta una de sus semanas más decisivas con giros de guion que prometen dejar a los espectadores pegados a la pantalla. Secretos familiares desenterrados, decisiones extremas por amor y un impactante descubrimiento criminal marcarán el rumbo de los vecinos de la colonia.
La mudanza de Fina a su nuevo piso en Toledo iba a ser el comienzo de una etapa llena de ilusión para la pareja. Sin embargo, el pasado vuelve para atormentarlas de la peor manera. Presionada por la situación, Marta le confesará a su padre el motivo real por el que se niega en rotundo a vender la casa de los montes.
La revelación dejará al patriarca completamente en shock: Marta le desvelará que Santiago murió en esa casa tras un fuerte forcejeo con Fina y que su cuerpo se encuentra enterrado en el propio jardín. ¿Qué hará el cabeza de familia con esta información tan peligrosa?
Por otro lado, el drama social golpea la casa grande. Manuela pillará con las manos en la masa a Paula robando comida. La joven, rota, confesará que vive en la calle al no poder pagar una pensión. Al enterarse de la desgarradora situación, Tasio se sentirá profundamente culpable y tomará una drástica decisión: proponerle a Paula que trabaje en la fábrica.
Mientras tanto, en el dispensario, Luz recibirá una llamada clave del juzgado: se va a proceder a la exhumación del cuerpo de su padre. Lejos de acobardarse, la doctora demostrará que está dispuesta a todo, incluso a renunciar a su propia libertad, con tal de salvar a Nieves. Luz tiene claro su plan y reafirmará que se declarará culpable si la investigación demuestra que Nieves ayudó a morir a Alberto.
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