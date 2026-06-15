Amor detrás de las pantallas
Los protagonistas de esta conocida serie de Antena 3 confirman su relación tras meses negándolo: "Estamos juntos"
Tras meses desmintiendo los rumores de romance, los actores principales de 'En tierra lejana' confiesan por fin su noviazgo: "Sí, estamos juntos"
Los seguidores de las telenovelas turcas de Antena 3 están de celebración. La espectacular química entre Kaya y Zerrin se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los grandes detonantes del éxito arrollador de 'En tierra lejana'. La ficción ha logrado atrapar por completo a una audiencia entregada a esta complicada historia de amor prohibido. Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que la realidad superase a la ficción de una forma tan romántica.
Atakan Özkaya y Dilin Döğer, los actores que dan vida a la aclamada pareja en la pequeña pantalla, han confirmado oficialmente que son pareja en la vida real.
Desde que la serie arrancó sus emisiones, las redes sociales se inundaron de teorías que apuntaban a que las chispas que saltaban en cada secuencia no eran simple actuación. El 'shipeo' entre los fans era total, pero los propios protagonistas se encargaron de enfriar las expectativas. Hace unos meses, el propio Özkaya desmintió categóricamente todos los rumores en medios como Elele, asegurando de forma tajante que entre ellos solo existía una "buena amistad".
Pero parece que el roce diario en el set de rodaje ha terminado haciendo su magia. Durante una reciente entrevista con el periodista Hakan Gence, ha sido la propia Dilin Döğer la encargada de tirar la bomba y sacar a la luz la verdad que todos esperaban:"Sí, estamos juntos", confesaba la actriz sin esconder su felicidad.
Según ha explicado la actriz, la bonita amistad que compartían detrás de las cámaras ha ido evolucionando paulatinamente con el paso de los meses hasta convertirse en algo mucho más profundo. "La vida nos ha llevado a otro lugar", señalaba Dilin para confirmar de manera definitiva un noviazgo que ya ha revolucionado a la comunidad fan de la serie.
De esta forma, Kaya y Zerrin ya no solo ostentan el título de ser la pareja favorita de los espectadores dentro de la parrilla de Antena 3, sino que ahora también prometen convertirse en una de las relaciones más sólidas y seguidas del panorama internacional.
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