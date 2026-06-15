Capítulo 854
'La promesa', avance del capítulo 854: Martina acorrala a Jacobo tras descubrir su gran mentira sobre Nueva York
Mientras tanto, Manuel vive un momento especialmente complicado por culpa de Ciro.
Martina ya no puede seguir ignorando la verdad. En el capítulo 854 de La Promesa, la joven estalla contra Jacobo después de descubrir que le ocultó información sobre la supuesta oferta de trabajo en Nueva York. Aunque él intenta justificar su comportamiento asegurando que actuó movido por el amor, sus explicaciones no consiguen calmar el enfado de Martina.
Mientras tanto, Manuel vive un momento especialmente complicado por culpa de Ciro. El heredero del marquesado se muestra indignado ante las nuevas exigencias económicas del joven, pero las continuas presiones terminan sembrando dudas en él. La situación amenaza con volverse insostenible para todos los implicados.
Además, Julieta continúa recuperándose favorablemente y comienza a dejar atrás los peores momentos de su enfermedad. Sin embargo, otro frente se abre para Curro y Ángela cuando Leocadia plantea retrasar su boda hasta que el título de conde sea oficial. Una propuesta que acaba encontrando un inesperado aliado en Alonso.
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