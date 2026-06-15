‘El juego del silencio’, el thriller que no deja respirar al lector hasta la última página

Hay libros que no piden una lectura tranquila. ‘El juego del silencio’ pertenece a esa clase de novelas que empujan a seguir avanzando capítulo tras capítulo, con la sensación de que cada personaje sabe más de lo que cuenta y de que cualquier detalle puede cambiarlo todo. El debut de Gil Pratsobrerroca en la novela negra llega en castellano tras convertirse en un fenómeno editorial en catalán con ‘El joc del silenci’.

La historia parte de una imagen tan sencilla como inquietante: Valèria Costa, una niña de siete años, desaparece el 15 de junio de 2025. Sus padres acaban de mudarse a un pequeño pueblo del Pirineo, un lugar aparentemente apacible que pronto se transforma en un escenario de tensión, sospechas y silencios acumulados. La investigación no solo intenta descubrir qué ha ocurrido con la menor, sino que empieza a señalar directamente a quienes deberían estar más lejos de cualquier duda.

A partir de ahí, Pratsobrerroca construye un thriller de ritmo rápido, con una estructura muy visual y una tensión que crece a medida que salen a la luz las grietas familiares. ‘El juego del silencio’ funciona como una historia de desaparición, pero también como una novela sobre aquello que se oculta para sobrevivir, para proteger a otros o para no enfrentarse a la verdad. Su fuerza está en esa pregunta que acompaña toda la lectura: cuánto puede aguantar una mentira antes de romperlo todo.

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‘El juego del silencio’ es una apuesta clara para quienes buscan un thriller directo, absorbente y con misterio desde la primera página. Una novela pensada para lectores que disfrutan con las tramas familiares oscuras, los pueblos donde todos parecen esconder algo y las investigaciones que avanzan mientras los personajes se ven obligados a confesar lo que nunca quisieron decir.