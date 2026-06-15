José Miguel Contreras calienta el lanzamiento de su nueva televisión: "Han intentado boicotearla"

El panorama audiovisual español está a punto de cambiar por completo. El periodista y productor José Miguel Contreras ha revolucionado el sector tras confirmar que el lanzamiento de su nueva cadena de televisión de cobertura nacional está cada vez más cerca.

Contreras, una de las figuras más influyentes de la televisión en España, ha utilizado su cuenta de X (antiguo Twitter) para lanzar un mensaje cargado de intenciones que apunta directamente a las trabas que se ha encontrado en el camino.

"He vivido aventuras profesionales inolvidables por el enorme esfuerzo que supuso sacarlas adelante. Esta nueva cadena pasará a la historia por la enorme cantidad de gente que se ha esforzado en impedir su aparición. Muy pronto empezaremos a hablar del arranque de la nueva tele".

Las palabras del creador de formatos de éxito no han dejado indiferente a nadie. De hecho, el propio productor ya había cambiado la biografía de su perfil oficial dejando clara su hoja de ruta: "De vuelta a la acción. Toca preparar el nacimiento de la nueva cadena de televisión nacional".

Aunque de momento no se ha desvelado el nombre de la futura cadena, su fecha exacta de emisión, ni los detalles de su parrilla o línea editorial, Contreras ha respondido a varios usuarios asegurando que el canal nace con una fuerte convicción y la clara vocación de ofrecer una alternativa real a la televisión actual. Sus enigmáticos mensajes sugieren que el anuncio oficial con todos los detalles llegará en las próximas semanas o meses.

La enorme expectación que ha levantado este proyecto no es casualidad, sino el resultado de la impecable trayectoria de José Miguel Contreras. Los inicios del periodista estuvieron ligados a RTVE, Radio 3 y El País, pero después llegó la creación de la consultora GECA y el Grupo Árbol.

Contreras es la mente que está detrás de la puesta en marcha de formatos que ya forman parte de la historia de nuestra televisión como 'El Club de la Comedia' o 'Noche Hache', entre otros.

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Sin embargo, su mayor hito en el sector fue el nacimiento de laSexta, cadena en la que ejerció como consejero delegado y donde impulsó el lanzamiento de buques insignia de la televisión en abierto como 'Salvados', 'El Intermedio', S'é lo que hicisteis...' o sus reconocidos servicios informativos.