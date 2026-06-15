TVE revoluciona su parrilla esta tarde: ¿Por qué no se emiten 'Directo al grano', 'Malas lenguas' y 'Aquí la tierra'?

El Mundial 2026 está dando alegrías en forma de baños de share a TVE, que a día de hoy empata en el mes con Antena 3 y mañana, con total seguridad, ya se pondrá a la cabeza del ránking mensual. Sin embargo, esta emisión de partidos hace que las piezas de la programación tengan que ser ajustadas, como pasó la semana pasada con la visita del Papa León XIV.

Por lo tanto, es normal que en estas seis semanas que dura el evento deportivo, los espectadores habituales de la cadena pública se encuentren algo perdidos, especialmente hoy, cuando TVE ha decidido levantar por completo toda su programación vespertina.

Ni 'Directo al grano', ni 'Valle Salvaje', ni 'La promesa', ni 'Malas lenguas', ni tampoco 'Aquí la tierra'. Ningún formato se libra del partido de debut de España en el Mundial, a pesar de que su duración - sumando el tiempo de descanso y añadido - se aproximará a las 2 horas.

A pesar de que el partido comenzará a las 18:00 horas, 'Directo al grano', que habitualmente se emite entre las 15:45 y las 17:30, no tendrá hueco hoy, pues en su lugar La 1 ofrecerá 'Camino a Nueva York', un programa especial para comentar la previa y el seguimiento de la Selección Española. A continuación dará comienzo la previa del partido y a las 18h, comenzará a rodar la pelota.

Por lo tanto, estaba previsto que 'Valle Salvaje', 'La promesa' y 'Malas lenguas' descansaran hoy, por coincidir - en parte o por completo - sus horarios con el partido. Sin embargo, 'Aquí la tierra' tampoco ofrecerá un nuevo programa, pues después del partido la cadena pública tiene previsto emitir el post hasta el comienzo del Telediario.

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Cabe recordar a pesar de esto, 'Malas lenguas' sí se emitirá con normalidad en La 2, a las 17:40 horas y hasta las 19:35 horas, aunque seguramente sus audiencias se verán afectadas por el España - Cabo Verde que ofrecerá La 1.