Audiencias TV ayer | 'Supervivientes' y 'Una nueva vida' se reparten una floja noche en la que la Selección pincha con su documental 'Denominación de origen'

Noche floja en audiencias la de ayer en la que ninguna oferta consigue superar el doble dígito. El debate final de 'Supervivientes' logró liderar su franja con un débil 9,7% y 744.000 espectaodres.

Tampoco destaca 'Una nueva vida', que se reparte la noche con el reality de aventuras al registrar con su nuevo episodio también un 9,7% y 808.000 seguidores.

Por su parte, el documental de la Selección Española, 'Denominación de origen', no convence en su estreno y tiene que conformarse con la tercera plaza de la noche y un 9,1% y 975.000 fieles.

En Cuatro, la sustitución de 'Cuarto milenio' por 'Horizonte' le sale bien a Iker Jiménez, que consigue destacar por encima de lo que acostumbra en la última noche de la semana y logra un 7,4% y 660.000 apoyos con su especial sobre Trump.

En laSexta, 'Anatomía de...' sufre un bajón con el secuestro de Papuchi y marca mínimo de temporada al registrar tan solo un 5,2% y 604.000 televidentes. Por último, Mercedes Milá continúa con su edén en La 2, al llevar a 'Me meto en un jardín' hasta el 4,1% y 405.000 espectadores en su nueva entrega.

Por la tarde, el Mundial da otra alegría a TVE con el partido entre Alemania y Curazao, que se convierte en lo más visto del día al convencer al 25,5% y 2.307.000 seguidores. El otro evento deportivo del día también logra buenos resultados, aunque mucho más discretos en Telecinco: hablamos de la F1, que registra un 10,1% y 946.000 adeptos en la sobremesa.

PRIME TIME

Antena 3

Una nueva vida: 9,7% y 808.000

Telecinco

Supervivientes 2026: Debate final: 9,7% y 744.000

La 1

Denominación de origen: La forja de un sueño: 9,1% y 975.000

Cine: Pelé: 7,1% y 394.000

Cuatro

Horizonte: Noche de Trump: 7,4% y 660.000

laSexta

Anatomía de...: 5,2% y 604.000 / 4,2% y 392.000

La 2

Imprescindibles: 3,3% y 385.000

Me meto en un jardín: 3,7% y 405.000 / 3,2% y 272.000

LATE NIGHT

Cuatro

Cuarto Milenio: 7,1% y 172.000

La 1

Cine 2: La familia anders: Cuatro son multitud: 5,5% y 125.000

Antena 3

Una nueva vida: 4,4% y 112.000

laSexta

Anatomía de...: 4% y 184.000 / 4,5% y 101.000

RÁNKING

Diario: La 1 (13,3%), Antena 3 (9,4%), Telecinco (7,8%), Cuatro (6,9%), laSexta (4,8%), La 2 (2,9%)

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Mes: Antena 3 (12,7%), La 1 (12,7%), Telecinco (9%), Cuatro (6,5%), laSexta (5,7%), La 2 (3,5%)