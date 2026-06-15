Domingo 14 de junio
Audiencias TV ayer | 'Supervivientes' y 'Una nueva vida' se reparten una floja noche en la que la Selección pincha con su documental 'Denominación de origen'
'Horizonte' acierta con sus especial y mejora los registros de 'Cuarto Milenio', mientras 'Anatomía de...' marca mínimo con Papuchi
Noche floja en audiencias la de ayer en la que ninguna oferta consigue superar el doble dígito. El debate final de 'Supervivientes' logró liderar su franja con un débil 9,7% y 744.000 espectaodres.
Tampoco destaca 'Una nueva vida', que se reparte la noche con el reality de aventuras al registrar con su nuevo episodio también un 9,7% y 808.000 seguidores.
Por su parte, el documental de la Selección Española, 'Denominación de origen', no convence en su estreno y tiene que conformarse con la tercera plaza de la noche y un 9,1% y 975.000 fieles.
En Cuatro, la sustitución de 'Cuarto milenio' por 'Horizonte' le sale bien a Iker Jiménez, que consigue destacar por encima de lo que acostumbra en la última noche de la semana y logra un 7,4% y 660.000 apoyos con su especial sobre Trump.
En laSexta, 'Anatomía de...' sufre un bajón con el secuestro de Papuchi y marca mínimo de temporada al registrar tan solo un 5,2% y 604.000 televidentes. Por último, Mercedes Milá continúa con su edén en La 2, al llevar a 'Me meto en un jardín' hasta el 4,1% y 405.000 espectadores en su nueva entrega.
Por la tarde, el Mundial da otra alegría a TVE con el partido entre Alemania y Curazao, que se convierte en lo más visto del día al convencer al 25,5% y 2.307.000 seguidores. El otro evento deportivo del día también logra buenos resultados, aunque mucho más discretos en Telecinco: hablamos de la F1, que registra un 10,1% y 946.000 adeptos en la sobremesa.
PRIME TIME
Antena 3
Una nueva vida: 9,7% y 808.000
Telecinco
Supervivientes 2026: Debate final: 9,7% y 744.000
La 1
Denominación de origen: La forja de un sueño: 9,1% y 975.000
Cine: Pelé: 7,1% y 394.000
Cuatro
Horizonte: Noche de Trump: 7,4% y 660.000
laSexta
Anatomía de...: 5,2% y 604.000 / 4,2% y 392.000
La 2
Imprescindibles: 3,3% y 385.000
Me meto en un jardín: 3,7% y 405.000 / 3,2% y 272.000
LATE NIGHT
Cuatro
Cuarto Milenio: 7,1% y 172.000
La 1
Cine 2: La familia anders: Cuatro son multitud: 5,5% y 125.000
Antena 3
Una nueva vida: 4,4% y 112.000
laSexta
Anatomía de...: 4% y 184.000 / 4,5% y 101.000
RÁNKING
Diario: La 1 (13,3%), Antena 3 (9,4%), Telecinco (7,8%), Cuatro (6,9%), laSexta (4,8%), La 2 (2,9%)
Mes: Antena 3 (12,7%), La 1 (12,7%), Telecinco (9%), Cuatro (6,5%), laSexta (5,7%), La 2 (3,5%)
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