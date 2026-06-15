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Domingo 14 de junio

Audiencias TV ayer | 'Supervivientes' y 'Una nueva vida' se reparten una floja noche en la que la Selección pincha con su documental 'Denominación de origen'

'Horizonte' acierta con sus especial y mejora los registros de 'Cuarto Milenio', mientras 'Anatomía de...' marca mínimo con Papuchi

Sandra Barneda / 'Una nueva vida' / 'Denominación de origen'

Sandra Barneda / 'Una nueva vida' / 'Denominación de origen' / TELECINCO / ANTENA 3 / LA 1

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Redacción Yotele

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Madrid
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Noche floja en audiencias la de ayer en la que ninguna oferta consigue superar el doble dígito. El debate final de 'Supervivientes' logró liderar su franja con un débil 9,7% y 744.000 espectaodres.

Tampoco destaca 'Una nueva vida', que se reparte la noche con el reality de aventuras al registrar con su nuevo episodio también un 9,7% y 808.000 seguidores.

Por su parte, el documental de la Selección Española, 'Denominación de origen', no convence en su estreno y tiene que conformarse con la tercera plaza de la noche y un 9,1% y 975.000 fieles.

En Cuatro, la sustitución de 'Cuarto milenio' por 'Horizonte' le sale bien a Iker Jiménez, que consigue destacar por encima de lo que acostumbra en la última noche de la semana y logra un 7,4% y 660.000 apoyos con su especial sobre Trump.

En laSexta, 'Anatomía de...' sufre un bajón con el secuestro de Papuchi y marca mínimo de temporada al registrar tan solo un 5,2% y 604.000 televidentes. Por último, Mercedes Milá continúa con su edén en La 2, al llevar a 'Me meto en un jardín' hasta el 4,1% y 405.000 espectadores en su nueva entrega.

Por la tarde, el Mundial da otra alegría a TVE con el partido entre Alemania y Curazao, que se convierte en lo más visto del día al convencer al 25,5% y 2.307.000 seguidores. El otro evento deportivo del día también logra buenos resultados, aunque mucho más discretos en Telecinco: hablamos de la F1, que registra un 10,1% y 946.000 adeptos en la sobremesa.

PRIME TIME

Antena 3

Una nueva vida: 9,7% y 808.000

Telecinco

Supervivientes 2026: Debate final: 9,7% y 744.000

La 1

Denominación de origen: La forja de un sueño: 9,1% y 975.000

Cine: Pelé: 7,1% y 394.000

Cuatro

Horizonte: Noche de Trump: 7,4% y 660.000

laSexta

Anatomía de...: 5,2% y 604.000 / 4,2% y 392.000

La 2

Imprescindibles: 3,3% y 385.000

Me meto en un jardín: 3,7% y 405.000 / 3,2% y 272.000

LATE NIGHT

Cuatro

Cuarto Milenio: 7,1% y 172.000

La 1

Cine 2: La familia anders: Cuatro son multitud: 5,5% y 125.000

Antena 3

Una nueva vida: 4,4% y 112.000

laSexta

Anatomía de...: 4% y 184.000 / 4,5% y 101.000

RÁNKING

Diario: La 1 (13,3%), Antena 3 (9,4%), Telecinco (7,8%), Cuatro (6,9%), laSexta (4,8%), La 2 (2,9%)

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Mes: Antena 3 (12,7%), La 1 (12,7%), Telecinco (9%), Cuatro (6,5%), laSexta (5,7%), La 2 (3,5%)

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