El asesino de Pioz y su crimen narrado por whatsapp vuelven a La Sexta, que emitirá de nuevo su docuserie 3 años después

laSexta ha sorprendido al anunciar que volverá a emitir muy pronto el true crime 'No se lo digas a nadie', serie documental original de ATRESplayer PREMIUM que ahonda en la historia de unos hechos que, en agosto de 2016, conmocionaron a la sociedad, a un lado y otro del Atlántico: el brutal asesinato de cuatro miembros de una familia brasileña en el pequeño pueblo de Pioz, Guadalajara.

La historia arranca con el macabro descubrimiento de los cadáveres en un discreto chalé de La Alcarria, un hallazgo que enfrentó a un grupo de investigadores de la Guardia Civil a un caso sin precedentes en la historia criminal de nuestro país.

'No se lo digas a nadie' es una producción de Atresmedia TV desarrollada a caballo entre España y Brasil. A lo largo de sus cinco capítulos, la docuserie reconstruye los hechos de forma exhaustiva gracias a un material de un valor incalculable con testimonios inéditos de personas cercanas al caso, conversaciones reales de los implicados, archivos oficiales de la investigación policial y material exclusivo aportado por familiares y amigos.

Curiosamente, la docuserie ya pudo verse en laSexta, aunque solo los dos primeros episodios y como parte de estrategia de promoción ante su estreno en 2023 en ATRESplayer. Ahora, la cadena volverá a emitir, esta vez íntegramente, esta historia tres años después.

La docuserie está dirigida por Juan Carlos Arroyo y cuenta con Luz Aldama y Teresa Latorre en la producción ejecutiva. Por su parte, el complejo entramado de investigación en España y Brasil ha estado integrado por las periodistas Raquel Hernández Morán, Patrícia Zaidan y Paula López Barba, encargadas de desgranar todas las claves de un crimen que traspasó fronteras.

Un crimen narrado por whatsapp

En agosto de 2016 se produce el hallazgo de los cuerpos sin vida de toda una familia, Marcos Campos, Janaina Santos y sus hijos, Maria Carolina y David, de tres y un año. Muy pronto, las pesquisas de la Policía apuntan a Patrick, un joven de 19 años, sobrino y primo de las víctimas. Un estudiante de derecho, de familia acomodada, que había llegado a España para cumplir su sueño de ser futbolista. Para cuando los investigadores reúnen todas las pruebas que le incriminan, el joven ha huido a Brasil. Traerlo de nuevo a España será un desafío.

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Pero este drama familiar da un giro inesperado. Se hacen públicas unas conversaciones de WhatsApp. Patrick, el principal sospechoso, mantuvo durante siete horas una conversación a través de esta red social con su mejor amigo, Marvin, que vive a 6.000 kilómetros de distancia, en la ciudad brasileña de Joao Pessoa. Los mensajes de ese chat lo cambiarán todo y condicionarán para siempre la vida de todas las personas implicadas en este caso.