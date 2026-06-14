'Valle Salvaje', avance semanal: Un ataque a Manuela desata el misterio y un descubrimiento sacudirá por completo el Valle

La próxima semana en Valle Salvaje estará marcada por secretos, tensiones familiares y un inquietante suceso que pondrá a todos en alerta. Mientras Victoria intenta recuperar el control en la Casa Pequeña como si nada hubiera cambiado, varios personajes tratan de encontrar su lugar en una nueva realidad. Sin embargo, un accidente provocado y una revelación inesperada amenazan con alterar por completo el equilibrio de Valle Salvaje.

Capítulo 433: Martes 16 de junio

Bárbara se enfrenta a una importante decisión después de que Alejo la anime a sincerarse con Manuela. El joven será además testigo de la creciente tensión entre la de Guzmán y su primo, en un momento especialmente delicado para todos. Por otro lado, Braulio descubre los planes que Enriqueta ha diseñado para su futuro sentimental al intentar empujarlo hacia una relación con Manuela. Mientras tanto, Victoria vuelve a comportarse en la Casa Pequeña como si siguiera siendo la dueña absoluta del lugar.

Capítulo 434: Miércoles 17 de junio

Los planes de Enriqueta no salen como esperaba cuando Braulio fracasa en su primer intento de acercarse a Manuela. Además, una inesperada confesión del joven deja completamente descolocada a su madre y amenaza con complicar aún más la situación. Paralelamente, Luisa realiza un descubrimiento relacionado con Rosalía que la deja profundamente impactada y abre nuevos interrogantes sobre el pasado de la joven.

Capítulo 435: Jueves 18 de junio

La verdad sobre Rosalía comienza a cercarse cuando Luisa y Bárbara deciden presionar a Leonor para que les revele todo lo que sabe. Sin embargo, el gran sobresalto llegará en la Casa Grande, donde uno de sus habitantes sufre una aparatosa caída por las escaleras. Lo que en un primer momento parece un accidente pronto adquiere un tono mucho más inquietante al descubrirse que alguien lo provocó deliberadamente.

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Capítulo 436: Viernes 19 de junio

Las consecuencias de la caída marcan el final de la semana. Manuela permanece recuperándose en palacio sin imaginar quién está detrás del ataque que sufrió. Al mismo tiempo, José Luis empieza a desconfiar del comportamiento del obispo, cuya actitud distante y autoritaria despierta numerosas sospechas. Sin embargo, las apariencias vuelven a ser engañosas y nada es exactamente lo que parece en Valle Salvaje.