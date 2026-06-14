‘La Reina del Flow’ arranca su conquista española con un lleno en Alicante

‘La Reina del Flow’ ya está en marcha en España. El fenómeno televisivo colombiano ha dado el pistoletazo de salida a su nueva gira nacional en Alicante, donde el espectáculo colgó el cartel de completo en El Muelle Live antes de su celebración. La cita supone el inicio de un recorrido que durante las próximas semanas llevará al elenco por algunos de los recintos más destacados del país.

El tour llega después de la buena acogida que tuvieron sus conciertos anteriores en España y refuerza el vínculo de la serie con el público nacional. La propuesta traslada al directo el universo musical de la ficción, centrada en la música urbana y en la historia de varios artistas que buscan abrirse paso dentro de la industria.

Carlos Torres, que interpreta a Charly Flow, encabeza el cartel de esta nueva gira, en la que también participa Jay Torres como Yoni Trejos. Junto a ellos repiten María José Vargas, Juan Manuel Restrepo, Drama Key y Kevin Bury, nombres reconocibles para los seguidores de la producción.

Tras su paso por Alicante, la gira continuará este domingo 14 de junio en la Plaza de Toros de Granada. Después llegará a Pamplona, Sevilla, Vigo, A Coruña, Madrid, Tenerife, Fuengirola, Valencia, Gran Canaria, Barcelona y Cádiz, donde está previsto el cierre del recorrido el 17 de julio.

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Entre las paradas más destacadas figuran Madrid y Barcelona, con conciertos previstos en el Movistar Arena el 2 de julio y en el Palau Sant Jordi el 11 de julio. Ambas citas aparecen como dos de los grandes reclamos de una gira que ya cuenta con varias fechas agotadas y que mantiene entradas disponibles a través de Ticketmaster para algunos de sus próximos conciertos.