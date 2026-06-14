Pilar Vidal deja plantado a un pretendiente que conoció durante su cobertura por la visita del Papa León XIV: "Cambiaron los planes"

Pilar Vidal vuelve a ser protagonista de su propia crónica rosa. La colaboradora de 'La roca', que siempre hace gala de sus ilusiones y ha vuelto a dejar titulares sobre su vida sentimental durante la emisión de este domingo. Fiel a su estilo directo y sin filtros, la periodista no dudó en reconocer ante Nuria Roca que los últimos días han sido intensos en lo que a líos amorosos se refiere.

"¿Te has 'microenamorado'?", le preguntaba directamente la presentadora al inicio del programa. Lejos de esquivar la cuestión, Vidal admitió que había conocido a alguien especial durante las visitas y eventos provocados por el paso del Papa León XIV por Madrid. Sin embargo, la historia no tuvo el final romántico que muchos esperaban. "Hay uno que me ha gustado, pero no acudí a la cita", confesó la tertuliana entre risas.

La situación, como era de esperar, desató las bromas en el plató de La Sexta. "Va tan sobrada que ella tiene citas y no acude", apuntó Nuria Roca con ironía. La colaboradora explicó que, a pesar de haber quedado para salir por la noche, sus planes cambiaron a última hora por una escapada: "Al final no pudimos quedar porque me fui a Tenerife en barco".

Noticias relacionadas

No es la primera vez que Vidal utiliza el plató de La Roca para hacer balance de sus flechazos. De hecho, la periodista mantiene en su memoria (y en la de los espectadores) su ya conocida debilidad por el ministro Félix Bolaños. "Tiene todo lo que me gusta en un hombre", ha reiterado en varias ocasiones, dejando claro que, aunque la lista de pretendientes aumenta, sus gustos personales siguen teniendo referentes muy claros en la esfera política. Además, hace unas semanas también confesó su intercambio de mensajes con un futbolista francés.