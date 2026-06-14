'La promesa', avance semanal: Martina estalla contra Jacobo, Julieta descubre la verdad y Lope da el paso definitivo con Vera

La próxima semana en 'La Promesa' estará marcada por confesiones, secretos al descubierto y decisiones que podrían cambiar el futuro de varios de sus protagonistas. Mientras Julieta continúa recuperándose y estrecha aún más su vínculo con Manuel, Martina deberá afrontar las consecuencias de las mentiras de Jacobo y de los sentimientos que sigue ocultando por Adriano. Además, Curro y Ángela se enfrentan a nuevos obstáculos para su boda, Ciro continúa presionando a Manuel y Lope está dispuesto a jugarse todo por recuperar a Vera.

Capítulo 854: Martes 16 de junio

Martina pierde la paciencia con Jacobo tras descubrir que le ocultó la verdad sobre la supuesta oferta laboral en Nueva York. Aunque él intenta justificarse asegurando que actuó por amor, la joven no parece dispuesta a perdonarlo tan fácilmente. Paralelamente, Manuel comienza a sospechar de las verdaderas intenciones de Ciro, mientras Julieta experimenta una notable mejoría. Además, Leocadia mueve ficha para retrasar la boda de Curro y Ángela, una decisión que acaba encontrando también el respaldo de Alonso.

Capítulo 855: Miércoles 17 de junio

La presión de Leocadia surte efecto y Ángela acepta posponer su boda con Curro hasta que se oficialice el título nobiliario de su prometido. Por otro lado, Martina reconoce ante Jacobo que sigue pensando en el hombre que la besó, aunque evita revelar que se trata de Adriano. Mientras tanto, Manuel accede a ayudar económicamente a Ciro, pero el joven considera insuficiente la cantidad recibida. En el terreno sentimental, Lope decide lanzarse y confiesa una vez más sus sentimientos a Vera, proponiéndole comenzar una nueva vida juntos en Madrid.

Capítulo 856: Jueves 18 de junio

Las mentiras continúan acumulándose en el palacio. Julieta empieza a sospechar del origen del dinero con el que Ciro ha podido continuar las obras de su vivienda, aunque Manuel prefiere ocultarle la verdad. Al mismo tiempo, Jacobo sigue investigando la relación entre Martina y el misterioso hombre del Patronato, encontrándose con el silencio cómplice de Adriano. Además, Alonso descubre las maniobras de Ciro para presionar a Manuel y lo reprende duramente, sin saber que Julieta escucha toda la conversación.

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Capítulo 857: Viernes 19 de junio

La semana culmina con nuevos frentes abiertos. Julieta descubre hasta qué punto ha llegado Ciro para conseguir dinero y siente una profunda vergüenza por su comportamiento. Mientras tanto, Adriano continúa ocultando sus avances a Jacobo, lo que incrementa su sentimiento de culpa y la frustración de Martina. Curro plantea a Pía una emotiva propuesta relacionada con su futura boda y, por su parte, Lope decide dar el paso más importante de todos: pedir matrimonio a Vera. La gran incógnita será si la hija de los duques de Carril está preparada para darle una segunda oportunidad.